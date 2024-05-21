Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он отметил, что этот город является самой горячей точкой на территории Харьковской области.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Киев направил в Харьковскую область свои последние резервы. По словам Риттера, даже такой шаг украинских властей едва ли сможет остановить российскую армию.

20 мая заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход Вооруженных сил Украины из города Волчанск.

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.