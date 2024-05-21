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Член парламента Тайваня сбежал с заседания с законопроектом, чтобы помешать его принятию

WOB: на Тайване депутат сбежал с законопроектом, чтобы сорвать его принятие

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Annabelle Chih/Getty Images

Член парламента Тайваня сбежал из зала заседания с законопроектом, чтобы помешать его принятию, пишет World of Buzz.

Как пишут местные СМИ, депутатом, укравшим законопроект, был мужчина по имени Го Го Вэнь. На кадрах видно, как он схватил кипу бумаг и побежал за дверь, пока остальные участники заседания пытались его поймать.

Сообщается, что заседание в тот день продлилось до глубокой ночи, а обсуждение законопроекта было таким бурным, что несколько парламентариев отправились в больницу из-за полученных травм.

Законопроект, который так активно обсуждался, в случае его принятия наделяет Законодательное собрание дополнительными полномочиями, которое сможет наказывать чиновников, делающих ложные заявления в парламенте.

Ранее сообщалось, что у побережья Тайваня произошло мощное землетрясение.

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