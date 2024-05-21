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Ученые назвали тип личности, который точно будет мстить за супружескую измену

PsyRep: люди с тревожной привязанностью не прощают неверных партнеров

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Shutterstock

Испанские ученые из Гранадского университета установили тип личности, обладатели которого наиболее болезненно переживают измены со стороны партнера и чаще всего готовы мстить за подобное поведение. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Reports (PsyRep).

Неверность — одно из самых тяжелых переживаний в романтических отношениях, часто приводящее к сильным негативным эмоциям, таким как печаль, тревога и даже симптомам посттравматического стресса. Это особенно актуально в случаях сексуальной измены, которая рассматривается как наиболее вопиющая форма предательства.

Исследователи набрали выборку из 304 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Участникам гарантировали конфиденциальности и анонимность их ответов.

Чтобы смоделировать возникновение измены, команда создала гипотетический сценарий, в котором добровольцам предлагалось представить, что их партнер вступал в интимные отношения с кем-то другим.

Результаты показали прямую связь между тревожным типом привязанности и мотивацией мстить за измену. Это говорит о том, что страх быть брошенными и повышенная потребность в утешении при тревожной привязанности усиливают негативную реакцию на предательство, подталкивая их к ответным мыслям и поведению.

Помимо прямой связи между тревожной привязанностью и местью, исследование также изучало роль личного стресса как сопутствующего фактора. Было обнаружено, что стресс служит посредником между тревожной привязанностью и мотивацией не прощать измену.

Другими словами, люди с высоким уровнем тревожной привязанности испытывали значительные личные страдания, представляя себе неверность своего партнера, что, в свою очередь, повышало их стремление избегать неверного партнера.

Ранее психологи объяснили, как чувство ревности возникло в ходе эволюции.

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