Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Лысак: в Днепропетровской области оказалось повреждено промышленное предприятие

close
100%
Wikimedia Commons

Промышленное предприятие и объект инфраструктуры, расположенные в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

Днем на территории Днепропетровской области несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги. По данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, всего особый режим в регионе объявлялся восемь раз.

«Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие», — рассказал представитель властей.

Вечером 21 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в городе Запорожье. В тот момент на всей территории Запорожской области, подконтрольной Киеву, была объявлена воздушная тревога.

До этого мэр города Харькова Игорь Терехов заявил, что в населенном пункте был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Конструкция получила ущерб в результате утреннего прилета, добавил он. Однако, о каком именно объекте идет речь, представитель властей уточнять не стал.

Ранее в подполье рассказали об ударе Вооруженных сил РФ по железнодорожной станции в Одесской области Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами