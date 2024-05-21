В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие и объект инфраструктуры, расположенные в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

Днем на территории Днепропетровской области несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги. По данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, всего особый режим в регионе объявлялся восемь раз.

«Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие», — рассказал представитель властей.

Вечером 21 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в городе Запорожье. В тот момент на всей территории Запорожской области, подконтрольной Киеву, была объявлена воздушная тревога.

До этого мэр города Харькова Игорь Терехов заявил, что в населенном пункте был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Конструкция получила ущерб в результате утреннего прилета, добавил он. Однако, о каком именно объекте идет речь, представитель властей уточнять не стал.

Ранее в подполье рассказали об ударе Вооруженных сил РФ по железнодорожной станции в Одесской области Украины.