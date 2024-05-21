Стало известно, в чем обвиняют арестованного генерала Попова

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Иван Попов незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных рубежей в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Военный незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военные, которые знали Попова, не верят этому обвинению.

До этого отец генерала Попова заявил, что его сына подставили.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.

Ранее в Госдуме подтвердили арест генерала Попова.