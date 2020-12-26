Почти половина жителей Земли встречает 2021 год с оптимизмом

Почти половина жителей Земли (43%) оптимистично настроена относительно приближающегося 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса глобального исследования «Индекс счастья», проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране.

Самыми оптимистичными странами оказались Нигерия, Индонезия и Азербайджан. Также оптимистично настроенными оказались жители Великобритании, США, Финляндии, Киргизии и Индии.

Наиболее пессимистично настроенными относительно 2021 года стали Италия, Гонконг и Болгария. Также пессимистичные настроения были отмечены в Польше, Чехии, Таиланде, Сербии, Южной Корее, Турции и России. При этом среди россиян 45% не ожидает значительных изменений в следующем году, а 16% настроены оптимистично.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International задает вопрос об ожиданиях на наступающий год в рамках ежегодного глобального исследования «Конец года». В ноябре-декабре в опросе поучаствовали больше 38 тыс. человек в 41 стране, чье мнение можно экстраполировать на всех жителей Земли.

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