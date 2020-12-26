КС: споры с договорами без ратификации нельзя передавать в международный арбитраж

Конституционный суд России объяснил критерии применения международных договоров, которые были подписаны и опубликованы, но они не имеют ратификации. Об этом говорится в разъяснении КС.

В данном определении содержится информация, которая объясняет смысл федерального закона «О международных договорах». Согласно нему, временное применение положений международного договора не может быть реализовано при отсутствии федерального закона о его ратификации.

Соответствующее условие касается тех пунктов, которые относятся к разрешению споров между Россией и иностранными инвесторами международным арбитражем. Условием возникновения этих споров могут стать осуществляемые инвесторами инвестиции и предпринимательская деятельность на территории страны.

Данное разъяснение было дано Конституционным судом во второй раз по ходатайству российского правительства.