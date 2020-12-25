Писатель Пучков назвал приговор Соколову справедливым

Историк Олег Соколов заслуженно получил 12,5 лет лишения свободы. Так прокомментировал решение суда «Газете.Ru» писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), лично знакомый с Соколовым.

«Вполне справедливое наказание. Человек совершил убийство, по заслугам и получил. И не сбылись слова беснующихся толп, которые орали, что его кто-то отмазывает», — считает Пучков.

Ранее писатель в своих интервью в СМИ высказывал предположение, что Соколов мог совершить убийство аспирантки Ещенко из-за ревности или психологических проблем.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Ранее прокуратура запросила для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.

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