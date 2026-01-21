Роспотребнадзор выдал много предостережений «Рандеву» после жалоб покупателей

Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Рандеву» за последний год получила 26 предостережений Роспотребнадзора после жалоб покупателей на качество товаров. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, чаще всего претензии касались дефектов обуви и сумок, которые проявлялись уже во время носки. После каждого обращения Роспотребнадзор выносил компании предостережение.

Baza также пишет, что проверки проходили и по обращениям сотрудников «Рандеву», которые жаловались на задержки выплат, снижение зарплат и условия труда. Одна из сотрудниц рассказала каналу, что за полгода до корпоратива в Куршевеле, на который пригласили звезд, зарплаты сотрудникам среднего звена сократили в два раза, а ведущим продавцам — в три раза: с 200 тыс. рублей до 60–120 тыс. рублей.

При этом рабочий день мог длиться 10–12 часов, а сотрудников заставляли писать объяснительные, что привело к увольнениям и проверкам совместно с трудовой инспекцией, утверждает Baza.

По данным канала, претензии к компании были и со стороны Росприроднадзора: «Рандеву» якобы импортировала 160 тонн товаров, подлежащих утилизации, но не оплатила вовремя экологический сбор и не предоставила обязательные декларации и отчетность. Также сообщается, что в 2021 году компания передавала товары в залог банку на сумму около 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что новый сервис поможет «Рандеву» вести диалог с клиентами.