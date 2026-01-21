Размер шрифта
В США сравнили с Армагеддоном удар, который Трамп может нанести по Украине

NYT: Трамп может остановить помощь Украине из-за споров с ЕС вокруг Гренландии
Споры вокруг Гренландии могут привести к прекращению поддержки Украины со стороны США. Такое мнение выразил колумнист The New York Times (NYT) Генри Фаррелл.

Автор статьи напомнил, что у Евросоюза есть так называемая «торговая базука» — это инструмент, введенный в 2023 году, который позволяет ЕС вводить торговые квоты, ограничивать доступ к финансовым рынкам, отзывать права интеллектуальной собственности, вводить экспортно-импортные ограничения против стран, оказывающих давление на Европу, и прочее. Фаррелл считает, что если Европа применит этот механизм против США из-за попыток купить Гренландию, то Вашингтон может ответить радикально, немедленно свернув поддержку Украины.

«Риск в том, что [президент США Дональд] Трамп может рвануть прямиком к Армагеддону, прекратив любую помощь Украине. Это стало бы катастрофой для Европы, Америки и самого Трампа», — написал колумнист.

Несмотря на это, он призывает Европу «действовать жестко», чтобы сохранить свою политическую независимость и не уступать давлению Вашингтона.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна оставаться главным приоритетом для Европы, несмотря на другие международные кризисы, в том числе напряжение отношений с Вашингтоном из-за Гренландии. Он подчеркнул, что это вопрос безопасности как для США, так и для Европы.

Ранее Зеленский обеспокоился смещением внимания с Украины на Гренландию.

