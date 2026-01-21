Размер шрифта
Бывшего замглавы Нижегородской области осудили за обман дольщиков

Экс-замглавы Нижегородской области Англичанинов получил 6 лет за обман дольщиков
Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Нижегородской области и экс-министра строительства региона Валерия Англичанинова к шести годам колонии общего режима за хищение денежных средств дольщиков на сумму более 273 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как установили следствие и суд, в период с 2019-го по 2022 годы экс-чиновник, являясь фактическим руководителем компанией-застройщиком «Интерсити» и генеральным директором ООО «Строймаштрейд», заключил договоры уступки прав требования объектов недвижимости с участниками долевого строительства жилого комплекса «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде. Обязательства по строительству и предоставлению жилья не были исполнены. Обвиняемый распорядился по своему усмотрению более 273 млн рублей, поступившими от граждан.

Было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Всего по нему потерпевшими признаны 213 человек. Экс-замгубернатора был отправлен под стражу.

Англичанинов занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике и ЖКХ в 2007-2010 годах, когда регион возглавлял Валерий Шанцев.

19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал разобраться с проблемой мошенничества и обманутых дольщиков.

Ранее в Госдуме предложили подключить МВД к сделкам с квартирами, имеющим признаки мошенничества.

