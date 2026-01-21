«Политика — это другое»: теннисист Медведев о смене гражданства

Теннисист Медведев заявил, что никогда не думал о смене гражданства

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявил, что никогда не задумывался о смене гражданства по ходу своей карьеры.

«Считаю, важно, где ты родился. Политика и все остальное — это другое. Никогда не рассматривал такой вариант, но многие игроки поменяли гражданство, и я спокойно к этому отношусь, мы дружим. Это их выбор», — сказал Медведев.

21 января Медведев вышел во третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open), одолев француза Кентена Алиса. Встреча, которая продолжалась 3 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. В третьем круге Медведев сразится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

Ранее Андрей Рублев одержал победу во втором круге Australian Open.