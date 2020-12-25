В FDA предупредили о побочных эффектах вакцины Moderna

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная компанией Moderna, может вызывать побочные эффекты у людей, которые пользуются косметическими филлерами для лица, предупредили в консультативном комитете Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Об этом сообщает New York Post.

По данным комитета, у некоторых из участников испытаний препарата, использующих филлеры, после прививки появились отеки и воспаления, указано в сообщении.

Подобная реакция вызвана активизацией иммунной системы после вакцинации, пояснила дерматолог из Калифорнии Ширли Чи. По ее словам, после вакцины иммунная система начинает работать активнее и реагирует в том числе на филлеры, которые являются инородными веществами в организме.

При этом у всех пациентов отеки и воспаления в областях, в которые вводились филлеры, прошли после лечения стероидами и антигистаминными препаратами, рассказала Чи.

Вакцина компании Moderna стала второй вакциной от коронавируса, одобренной в США для экстренного использования. До этого в стране разрешили применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 18 млн американцев, из них более 300 тысяч скончались.

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