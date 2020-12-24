В Москве скончались еще 74 пациента с COVID-19

В Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Общее число летальных исходов выросло до 10 763 умерших.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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