«Это практически пожизненное»: экс-министр Казахстана получил 24 года колонии за убийство жены Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

Суд Казахстана приговорил к 24 годам лишения свободы бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Его признали виновным в жестоком убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Гособвинение заявляло, что Бишимбаев больше 10 часов истязал девушку. Однако мужчина вину в убийстве не признал и попытался создать себе алиби. Выйти на свободу он сможет только в 68 лет, а громкое дело привело к ужесточению статей о домашнем насилии.

В Астане завершился судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил ее гражданского мужа, экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам заключения, признав его виновным. Об этом сообщает Tengrinews.

Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

«В соответствии с ч. 4 ст. 58 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы», — зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.

Также суд приговорил двоюродного брата экс-министра Бахытжана Байжанова, которого обвиняли в укрывательстве особо тяжкого преступления, к четырем годам заключения. Решение о виновности подсудимых приняли присяжные заседатели.

Отец Салтанат Амангельды Нукенов после заседания суда сообщил, что родственники девушки удовлетворены приговором, который вынесли Бишимбаеву.

«В обоих мирах не будет прощения. Сегодня Бишимбаеву дали 24 года, это мы принимаем. Но четыре года Байжанову мы не принимаем», — сказал Нукенов. Он также поблагодарил прокуроров за их работу.

Это не первый приговор для Бишимбаева Куандык Бишимбаев занимал должность главы министерства национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В январе 2017-го его арестовали по обвинениям в коррупции, в том числе получении взяток в особо крупном размере, присвоении и растратах.



В ходе процесса чиновник попросил прощения у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, однако своей вины не признал. В марте 2018 года суд приговорил экс-министра к 10 годам лишения свободы.



Находясь в заключении, политик обратился к Назарбаеву с ходатайством о помиловании. В октябре 2019 года суд вынес постановление об УДО.



Однако есть и те, кто считает приговор Бишимбаеву слишком мягким. После решения суда активистки из группы «Феминита» вышли на протест, требуя для экс-министра пожизненного срока.

«Почему беспощадному убийце не дали пожизненное? Это очень мягкий приговор. Пусть каждый из вас почувствует всю боль. Восемь часов умирала женщина, которая хрипела от агонии», — заявила одна из основательниц «Феминиты» Гульзада Сержан.

Через 24 года Бишимбаеву будет 68 лет. А выйти по УДО он сможет только с согласия потерпевшей стороны, сообщила журналистам прокурор Айжан Аймаганова.

«Это практически пожизненное», — сказал брат убитой Айтбек Амангельды.

Как умирала Салтанат Нукенова

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане Bau, который находится в комплексе «Гастроцентр» в Астане. В ресторан пара приехала после концерта Димы Билана, на который Салтанат Нукенова отправилась с подругой и Бишимбаевым. Как рассказала Аида Ахмедина в интервью Ксении Собчак, сопровождавшая супругов на мероприятии, Нукенова и Бишимбаев начали разговаривать на повышенных тонах еще на концерте. В итоге пара покинула его еще до завершения и отправилась в ресторан. Там между ними снова вспыхнула ссора.

Уже в заведении Нукенова, по словам экс-министра, «бросила ему в спину» грубые слова. После этого Бишимбаев «подошел, схватил ее за волосы и дал ей четыре сильных пощечины». Когда девушка перестала отвечать на его вопросы и просто лежала, экс-министр пнул ее несколько раз по бедрам. На допросе мужчина утверждал, что «понимал, что никакие жизненные органы не должен задеть».

«Схватил ее и начал ее поднимать за волосы. Там туалет был, я ее туда затащил, чтобы она умылась», — говорил Бишимбаев.

Он утверждал, что в уборной Салтанат начала вести себя неадекватно: срывала с себя подаренные им украшения и пытаться смыть их в унитаз, заперлась в туалете и открыла, только когда он бил в дверь кулаками. После этого девушка якобы начала стягивать с себя одежду, а когда снимала штаны — потеряла равновесие и, упав, ударилась головой об унитаз. Затем, вставая, Салтанат якобы упала снова и ударились лицом о кафельный пол. По словам экс-министра, после этого она вернулась в VIP-кабинку ресторана и уснула. Сам он лег рядом и тоже заснул.

Проснувшись утром 9 ноября, Бишимбаев увидел на лице у супруги синяк. Однако вместо звонка в скорую мужчина позвонил ясновидящей, которая заверила, что с Салтанат все в порядке и она просто устала.

Когда разбудить девушку у экс-министра не получилось, он попросил своего брата Байжанова отвезти ее телефон домой, так как знал, что геолокацию по нему отслеживает брат Салтанат. Бишимбаев также попросил удалить записи с камер видеонаблюдения в ресторане, чтобы, по его словам, избежать «ненужной публичности».

Видео в итоге удалось восстановить. На кадрах видно, как бывший министр на протяжении нескольких часов избивал Нукенову в холле и VIP-кабинке ресторана, периодически снимая все происходящее на телефон. Персонал Bau при этом предпочел не вмешиваться в конфликт супругов. Скорую, которая констатировала смерть Салтанат, вызвал Байжанов. Это произошло вечером 9 ноября. По словам судмедэксперта Тахира Халимназарова, спасти Нукенову в тот момент уже было нельзя.

Следствие также смогло получить доступ к роликам, которые Бишимбаев снял на свой телефон в ту ночь. В них бывший министр оскорбляет супругу, использует нецензурную лексику, задает ей вопросы об отношениях до брака с ним и избивает девушку. Мужчина сначала отрицал подлинность этих видео, заявляя, что это монтаж, но потом признал, что сам снимал их.

Прокурор Айжан Аймаганова на одном из заседаний заявила, что Бишимбаев «более десяти часов истязал девушку и глумился над ней, нанес многочисленные телесные повреждения и морально унижал человека».

В своем последнем слове Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве и отрицал, что систематически избивал Салтанат. Он сознался только в нанесении ей побоев.

Общественный резонанс

Дело об убийстве Нукеновой казахстанский суд рассматривал больше месяца, весь процесс транслировался онлайн. Дело приобрело широкий общественный резонанс — в соцсетях появились тысячи роликов с призывом приговорить Бишимбаева к пожизненному лишению свободы. Их снимали не только пользователи из Казахстана, но и из других стран, в том числе россияне.

Еще до начала судебных разбирательств жители Казахстана написали открытое письмо президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, требуя ужесточить наказание за домашнее насилие в отношении женщин и детей. Петиция в итоге собрала более 150 тыс. подписей, но минюст страны заявил, что она не имеет никакой юридической силы, поэтому власти не могут ее рассмотреть. Однако Токаев все-таки обратил внимание на письмо, заявив, что представленное в нем мнение граждан обязательно будет учтено.

11 апреля Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон, который в республике называют «законом Салтанат». Он ужесточает наказание за бытовое насилие. 15 апреля документ подписал президент страны.