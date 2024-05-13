Госдеп поделился ожиданиями от российского наступления на Харьков

В заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела отмечается, что Соединенные Штаты ожидают возможных действий России по продвижению на Харьков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшее время Россия может предпринять шаги в этом направлении, однако Вашингтон не прогнозирует существенных изменений.

Министерство обороны РФ 11 мая объявило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев сообщил, что украинские вооруженные силы укрепляют свои позиции на Харьковском направлении, но под давлением российских войск вынуждены отступать.

Согласно информации украинского издания «Страна», началась эвакуация семей с детьми из Харькова. Тем не менее, мэр города Игорь Терехов заявил, что спокойная обстановка сохраняется, и эвакуация жителей не планируется, за исключением районов близ зоны боевых действий.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что «угрозы наступления на Харьков» нет.

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