Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдеп поделился ожиданиями от российского наступления на Харьков

В Госдепе заявили, что Вашингтон не ожидает прорыва российской армии к Харькову

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

В заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела отмечается, что Соединенные Штаты ожидают возможных действий России по продвижению на Харьков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшее время Россия может предпринять шаги в этом направлении, однако Вашингтон не прогнозирует существенных изменений.

Министерство обороны РФ 11 мая объявило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев сообщил, что украинские вооруженные силы укрепляют свои позиции на Харьковском направлении, но под давлением российских войск вынуждены отступать.

Согласно информации украинского издания «Страна», началась эвакуация семей с детьми из Харькова. Тем не менее, мэр города Игорь Терехов заявил, что спокойная обстановка сохраняется, и эвакуация жителей не планируется, за исключением районов близ зоны боевых действий.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что «угрозы наступления на Харьков» нет.

Ранее стало известно, как быстро оформить европейскую визу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами