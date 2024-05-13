Тренер «Енисея» Тихонов заявил, что не извинился перед женщиной-арбитром

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что не общался с арбитром Верой Опейкиной, за критику которой получил дисквалификацию. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Разговаривал ли после этого с Опейкиной? А я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»? Если бы я действительно слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней», — заявил Тихонов.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу, упомянув при этом ее гендер. За это высказывание изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно. Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

Ранее в Госдуме не увидели сексизма в скандале с тренером «Енисея» и женщиной-арбитром.