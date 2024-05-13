Этот смартфон Huawei умеет фотографировать на скорости 300 км/ч Обзор Huawei Pura 70 Ultra: смартфон с выдвижной и самой быстрой в мире камерой

В модельном ряду Huawei любовью среди фанатов всегда пользовалась флагманская P-серия. Эти смартфоны зачастую устраивали небольшую революцию на рынке, предлагая уникальные решения, которых нет у других конкурентов. В 2024 году компания отказалась от нее, чтобы представить новую серию — Pura. Что умеет Huawei Pura 70 Ultra — главный гаджет в линейке за 130 тысяч рублей, чем выделяются его камеры и почему это смартфон не для каждого — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

Поставляется Huawei Pura 70 Ultra в квадратной коробке, внутри которой упакованы смартфон, пластиковый прорезиненный чехол с текстурой под кожу, зарядный блок с двумя входами: на USB-C и USB-A, который можно использовать и с ноутбуками бренда, провод с двойным USB-C, игла для извлечения SIM-лотка и документация. Кроме того, на экран с завода уже наклеена защитная пленка.

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Дизайн

Новинка в руке ощущается увесисто благодаря большому экрану, металлическим рамкам и внушительных размеров камерам. Весит гаджет 226 граммов, что всего на пять граммов больше, чем у iPhone 15 Pro Max. Но в отличие от американского смартфона этот гораздо удобнее за счет скруглений спереди и сзади. К слову, крышка устройства выполнена из экокожи, на которую нанесены «звездные» узоры.

Главный тренд флагманских смартфонов 2024 года в Huawei повторять не стали — вместо титановых рамок, как в iPhone 15 Pro или Samsung Galaxy S24 Ultra, тут используются алюминиевые. Для многих людей нет разницы, какие торцы в их смартфоне, так как гаджет все равно убирается в чехол, но, отталкиваясь от стоимости новинки, хотелось бы видеть титан. Корпус устройства защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

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Экран

Дисплей в Huawei Pura 70 Ultra по-настоящему флагманский, ведь тут стоит 6,8-дюймовая LTPO OLED-матрица с разрешением 1260×2844 пикселей, динамической частотой до 120 Гц и пиковой яркостью в 2500 нит. Кроме того, это экран на 10 бит с поддержкой HDR и ШИМ с частотой 1440 Гц, из-за чего глаза чувствительных пользователей будут не так сильно утомляться. Экран прикрыт новым поколением хорошо зарекомендовавшего себя стекла Basalt Kunlun Glass, которым даже кололи орехи, чтобы доказать его прочность — проверять это, конечно, не стоит.

Яркости хватает даже в очень солнечный день, а сам экран работает плавно, в том числе благодаря выверенным анимациям системы. Рамки по всему периметру дисплея тонкие и симметричные. Цвета дисплея откалиброваны с завода хорошо, а в случае необходимости каждый пользователь может подстроить цветовой профиль под себя и задать оттенки теплее или холоднее. В настройках также есть выбор сниженного разрешения — 840×1896 пикселей, что поможет сэкономить заряд.

Единственное, что может не понравиться некоторым пользователям, — небольшие скругления со всех сторон дисплея. Возможно, привыкать к такому экрану будет непросто, особенно для бывших владельцев iPhone или других устройств с плоскими экранами.

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Камеры

Главное, что выделяет этот смартфон от любого другого, — камеры. Основной дюймовый сенсор получил выдвижной механизм, за счет чего камера во время включения немного выезжает из блока. Это 50-мегапиксельный датчик с переменной диафрагмой f/1,6–4,0, лазерным автофокусом и оптической стабилизацией (OIS). Главная камера дополнена телеобъективом на 50 Мп с OIS и 3,5-кратным оптическим зумом, 10-кратным гибридным, цифровым вплоть до 100х и функцией телемакро. Третий модуль — ультраширокоугольный на 40 Мп, а спереди установлена селфи-камера с разрешением 13 Мп.

Основная камера демонстрирует высокий уровень детализации, широкий динамический диапазон, а размер сенсора и возможность менять диафрагму позволяют получать глубокую картинку с натуральным эффектом боке. Причем на экране Huawei Pura 70 Ultra снимки смотрятся еще ярче и лучше благодаря технологии HDR Vivid и встроенным алгоритмам доработки изображений. Выдвижная камера имеет защиту, предотвращающую закрытие при воздействии силы.

Телеобъектив показывает высокий уровень детализации на приближении, правда, наличие оптической стабилизации не всегда спасает — при сильном приближении фотографии иногда выходят смазанными. Эту камеру можно использовать не только для портретных снимков и приближения, но и в качестве макрокамеры — смартфон фокусируется с расстояния от 5 см.

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Ультраширокоугольный модуль оказался самым слабым в этой тройке, но при этом плохим его назвать сложно. У него широкий угол обзора, благодаря чему в кадр помещается больше объектов, но по краям заметны искажения или недостаток деталей. Эта проблема иногда возникает при недостаточном освещении.

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Действительно уникальная особенность камеры — скоростная съемка в режиме «В движении». Она позволяет запечатлеть движущиеся объекты без размытия — например, бегущего спортсмена, животных или мчащийся автомобиль. В этом камере помогает фирменная технология Huawei XD Motion Engine. По заявлению компании, смартфон способен уловить объект, движущийся со скоростью до 300 км/ч. Корреспондент «Газеты.Ru» решил проверить эту функцию следующим образом: он начал махать рукой перед камерой, а смартфон должен был распознать надпись Black Shark на ремешке часов. И, как видно на примере, Pura 70 Ultra успешно справился с этой задачей. При этом ни на одном из снимков не сбился фокус, что также впечатляет.

Видео Huawei Pura 70 Ultra пишет на все камеры, в том числе и фронтальную, — максимум в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Многие конкуренты предлагают 8K и 4K/120 FPS, но, как показывает практика, этим почти никто не пользуется. Смартфон умеет переключаться между тремя модулями во время съемки, а максимальный зум с телеобъектива в режиме видео составляет 10х. Это не очень много, но зато картинка остается детализированной.

По видеосъемке в смартфоне есть некоторые недоработки: при смене модулей заметны «перескоки» и разница в балансе белого. Возможно, в будущем это исправят обновлением.

Производительность

Один из самых спорных пунктов в смартфоне — используемый в нем чипсет. Это фирменный семинанометровый Kirin 9010. Тем временем в современные Android-смартфоны ставят 4-нм чипы, а в iPhone 15 Pro и вовсе установлен 3-нм чип.

В AnTuTu тестируемый Huawei Pura 70 Ultra набирает 902,5 тыс. баллов, что в 2–2,5 раза меньше, чем у вышедших в 2024 году флагманов. В Geekbench 6 в одноядерном и многоядерном тестах — 1445 и 4446 баллов соответственно. Современные смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 в этом тесте показывают себя в среднем на 30-40% лучше.

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Но если отбросить синтетические тесты в сторону и проверять новинку в играх и в практическом использовании, складывается уже куда более благоприятная картина. Так, по скорости работы базового набора приложений — камеры, соцсетей и прочих — Huawei Pura 70 Ultra ничем не хуже конкурентов. Причем в некоторых случаях новинка может оказаться даже лучше — в работе оболочки и самой системы.

В играх ситуация зависит от конкретного тайтла. Например, в Tank Blitz можно выбрать максимальную графику и режим 120 Гц. Единственное ограничение в этой игре — качество воды можно выбрать не выше среднего. В Fortnite кроме низких настроек графики нет больше никаких. Причем на других смартфонах, которые гораздо «слабее» Pura 70 Ultra, настройки обширнее — видимо, проблема в отсутствии оптимизации. В Genshin Impact при максимальных настройках комфортно поиграть не выйдет, однако, понизив уровень графики на одну ступень до высоких, можно получить стабильные 60 FPS. В PUBG Mobile настройки графики не отличаются от доступных на любом другом флагмане — высокие предустановки работают при 90 FPS, а в ультра на 60 FPS.

Однако проверить удалось не все игры. Некоторые из них могут не запуститься из-за отсутствия в смартфонах Huawei необходимых Google-сервисов. Зачастую эта проблема решается, но среднестатистический пользователь вряд ли захочет в этом разбираться.

Несмотря на то, что смартфон получил далеко не самое передовое «железо», он все же справляется со всеми играми. Но рассматривать Pura 70 Ultra как устройство для геймера все же не стоит — в таком случае лучше присмотреться к моделям на Snapdragon 8 Gen 3. Во всем остальном имеющегося уровня производительности с головой хватит для любых задач, причем на несколько лет вперед.

ПО и особенности

Huawei Pura 70 Ultra работает под управлением фирменной Android 12 и фирменной оболочки EMUI 14.2. Это продуманная прошивка с плавной анимацией, множеством функций и широкими возможностями кастомизации.

Несмотря на то, что в Huawei нет поддержки Google-сервисов, это не значит, что пользователи не могут использовать популярные приложения компании. В этом помогает приложение Gbox — в нем эмулируется Google Play, откуда можно загрузить любое доступное в магазине приложение, в том числе YouTube, Gmail или игры. Правда, запускаться они все равно будут через Gbox, а пользователям не будут доступны «фишки» от Google, например голосовой ввод в клавиатуре Gboard. Часть этих функций, в том числе нативную поддержку YouTube, Google Chrome и голосового ввода можно активировать простой установкой microG Service в магазине Huawei AppGallery.

Одной из самых полезных функций в ПО устройстве оказалась функция «Проводная проекция». Подключив Huawei Pura 70 Ultra к док-станции, можно превратить его в полноценный компьютер под управлением Android. Достаточно иметь телевизор или монитор, к которому подключается смартфон по HDMI. Причем сам Pura 70 Ultra может выступать в роли клавиатуры или тачпада, но при необходимости можно подключить и проводную или беспроводную периферию.

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Аккумулятор

В Huawei Pura 70 Ultra установлен аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Смартфон также может выступать пауэрбанком — с мощностью 18 и 20 Вт по проводному и беспроводному стандартам.

Весьма емкая батарея позволяет новинке работать целый день даже под нагрузкой при высокой яркости и динамической частоте обновления изображения. В зависимости от сценариев использования можно рассчитывать на 8-10 часов работы экрана, чего без проблем хватит на целый день, а на полную зарядку потребуется около 50 минут.

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Цены и выводы

Huawei Pura 70 Ultra — это заметный наследник P-серии, взявший многое даже от более дорогих моделей серии Mate. Тут есть все, что нужно современному флагману, начиная от качественного и яркого экрана, заканчивая быстрой беспроводной зарядкой и крутыми камерами.

Но, как и любой смартфон, этот не лишен недостатков, среди которых не самая лучшая производительность и высокая цена. При своей стоимости в 130 тыс. руб. новинка от Huawei выглядит не так уверенно, особенно на фоне Honor Magic 6 Pro, который стоит в российской рознице столько же и даже дешевле. В нем нет скоростной камеры, но зато есть более мощный Snapdragon 8 Gen 3, но самое главное — нет проблем с Google-сервисами.