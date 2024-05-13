«Демонстративный удар». Чего добиваются ВС РФ под Харьковом

Боевые действия на северо-востоке Украины резко активизировались, позиции и оборонительные рубежи ВСУ подвергаются массированным ударам артиллерии и авиации, ВС РФ существенно продвинулись на ряде участков. На этом фоне ВСУ сменили командующего харьковской группировкой войск. Намерена ли Россия взять Харьков или наносит отвлекающие удары — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Прогнозы псевдоспециалистов»

Ожесточенные бои разворачиваются в районе 27 населенных пунктов Харьковской области. У представителей экспертного сообщества возникает вопрос: как расценивать последние события на Харьковском направлении? Представляют ли они собой наступательную операцию с целью взять Харьков, или же это серия отвлекающих ударов, или, в конце концов, это просто бои местного значения?

Источники с украинской стороны поспешили сообщить об отражении всех возможных ударов ВС РФ и уже сделали вывод: попытка российской армии взять Харьков закончилась неудачей (употребляется также слово «провалилась»).

Более того, Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что в полном объеме располагает сведениями о плане наступательной операции ВС РФ на Харьковском направлении. Разумеется, такие сообщения не стоит воспринимать серьезно.

Представители украинского экспертного сообщества в то же время полагают, что у российской армии нет необходимых для взятия Харькова сил и средств. На этом фоне следует напомнить, что прогнозы специалистов, находящихся, к примеру, в Литве, Чехии или США, не имеющих в своем распоряжении данных разведки и не входящих в штабы соединений первого эшелона, следует расценивать исключительно как личные мнения.

К заявлениям таких специалистов о нехватке у ВС РФ сил и средств возникает весьма правомерный вопрос: а откуда у них подобные данные? Иногда в оценке оперативно-стратегической обстановки ошибаются даже генеральные штабы воюющих сторон, что уж тут говорить о прогнозах псевдоспециалистов, находящихся за тысячи километров от переднего края.

Добились существенных успехов

Теперь по существу дела. Пока действия российской армии на Харьковском направлении по количеству привлеченных сил и средств не похожи на наступательную операцию оперативного масштаба .

Генеральный штаб ВС РФ планирует боевые действия, как правило, кампаниями, а не на каком-то отдельно взятом направлении (к примеру, Харьковском): надо же на достаточно длительный срок спланировать целую серию операций, обеспечить их всеми необходимыми материальными ресурсами, организовать соответствующие воинские перевозки и обеспечить восполнение потерь, которые неизбежно будут при наступательных боевых действиях.

Какое место отведено боям под Харьковом в планах Генштаба ВС РФ на весну и лето этого года, остается только гадать. Совершенно очевидно, что как бы ни хорохорилось ГУР Минобороны Украины, такие документы не могут стать достоянием ни общественности, ни разведорганов ВСУ.

Так что все варианты предполагаемого летнего (или весеннего) наступления российской армии и тем более направления главных ударов могут рассматриваться в настоящее время только как предположения и гипотезы.

Между тем минобороны и генеральный штаб вооруженных сил Украины обстановку на Харьковском направлении оценивают как весьма сложную.

Наступающие части и соединения российской армии добились существенных тактических успехов, которые вполне могут повлечь за собой результаты уже оперативного характера.

Трудности для украинской стороны заключаются, по оценке специалистов, в недостатке боеприпасов для ствольной артиллерии и управляемых ракет. Западная помощь в объемах, требуемых для успешного ведения ВСУ оборонительных действий, еще не поступила, ракет и зенитных ракетных комплексов недостаточно для отражения ударов Воздушно-космических сил ВС РФ.

А самое главное – в распоряжении украинского командования, ведущего бои на Харьковском направлении, нет подготовленных и укомплектованных по штатам военного времени резервов оперативного уровня, введение которых в сражение позволило бы переломить ход боевых действий в пользу ВСУ или хотя бы сдержать наступление российских войск.

Представителей украинского экспертного сообщества удивляет и тот факт, что вроде как все в Киеве ждали удара российской армии в направлении Харькова, но так и не подготовили необходимые для обороны инженерные заграждения как минно-взрывного, так и невзрывного характера.

На этом фоне ВСУ сменили командующего харьковской группировкой войск. Вместо Юрия Галушкина, который занимал должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», был назначен бригадный генерал, заместитель начальника Генштаба по подготовке военных Михаил Драпатый.

Большие претензии у украинских военных возникают и к качеству подготовленных оборонительных рубежей, возведение которых так рекламировалось в СМИ. Успехи российских войск бойцы и командиры ВСУ склонны во многом объяснять именно этими обстоятельствами.

Вполне возможно, что удар в направлении Харькова далеко не основной, а носит, скорее, демонстративный характер.

Может оказаться, что замыслы российского Генштаба на предстоящую весенне-летнюю кампанию содержат совершенно иные особенности и подробности, и главный удар ВС РФ будут наносить отнюдь не на Харьковском, а на совершенно другом направлении и качественно иными силами и средствами. Однако на данном этапе об этом можно только гадать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).