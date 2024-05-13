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Латвийским политикам запретили говорить на русском языке во время дебатов на телевидении

В Латвии назвали антиконституционным проведение предвыборных дебатов на русском

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Global Look Press

Латвийское телевидение (LTV) решило провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке. Центр госязыка (VVC) утверждает, что этот план противоречит Конституции страны, сообщает Delfi.

В VVC отметили, что попытка придать русскому языку и его статусу в Латвии особое место и значимость не соответствует основным принципам государственной языковой политики.

«Такая задумка по своей сути противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Подчеркиваем, что немотивированное использование любого иностранного языка в средствах массовой информации происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка», — заявили в центре госязыка.

Запланированную национальным телевидением на начало июня предвыборную агитацию на русском языке представители институции назвали «недвусмысленным поощрением двуязычия и расколом информационного пространства общества». До этого, как уточняется, эта инициатива LTV не устроила нескольких латвийских активистов, именно они обратили на нее внимание и выступили против проведения дебатов в таком формате.

Ранее в Латвии задержали тиктокера за поддержку России.

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