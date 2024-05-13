Латвийским политикам запретили говорить на русском языке во время дебатов на телевидении

Латвийское телевидение (LTV) решило провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке. Центр госязыка (VVC) утверждает, что этот план противоречит Конституции страны, сообщает Delfi.

В VVC отметили, что попытка придать русскому языку и его статусу в Латвии особое место и значимость не соответствует основным принципам государственной языковой политики.

«Такая задумка по своей сути противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Подчеркиваем, что немотивированное использование любого иностранного языка в средствах массовой информации происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка», — заявили в центре госязыка.

Запланированную национальным телевидением на начало июня предвыборную агитацию на русском языке представители институции назвали «недвусмысленным поощрением двуязычия и расколом информационного пространства общества». До этого, как уточняется, эта инициатива LTV не устроила нескольких латвийских активистов, именно они обратили на нее внимание и выступили против проведения дебатов в таком формате.

Ранее в Латвии задержали тиктокера за поддержку России.