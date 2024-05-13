Ссора с Пугачевой, свадьба с миллионером и болезнь дочери: что случилось с Машей Распутиной Певице Маше Распутиной исполнилось 60 лет

Советская и российская певица Маша Распутина отмечает 60-летний юбилей. Яркая внешность, эпатажные образы и фирменный голос с хрипотцой стали ее визитной карточкой. В 90-е под ее «Отпустите меня в Гималаи» и «Я родилась в Сибири» танцевала вся страна, затем певица на несколько лет пропала с радаров шоу-бизнеса, а в начале нулевых снова громко заявила о себе с «Розой чайной». В последние годы она практически не выпускает новых песен и редко дает концерты, зато активно критикует молодых исполнителей. Чем сегодня занимается Маша Распутина — в материале «Газеты.Ru».

Чем известна Маша Распутина

Имя Маши Распутиной (Аллы Агеевой) впервые прозвучало на всю страну в 1989 году, когда она появилась в программе «Утренняя почта» с композицией «Играй, музыкант!». Песня молодого композитора Игоря Матеты быстро стала хитом — именно с ней Маша Распутина выиграла Гран-при фестиваля поп- и рок-музыки «Пхеньян-89». После победы в конкурсе на молодую исполнительницу обратил внимание поэт-песенник Леонид Дербенев, с сотрудничества с которым и началась большая сольная карьера Распутиной. В 1991 году артистка выпустила дебютную пластинку «Городская сумасшедшая», песни с которой — «Отпустите меня в Гималаи» и «Кружит музыка» — мгновенно подхватила вся страна.

close 100% Маша Распутина исполняет «Отпустите меня в Гималаи» YouTube

Вдохновленная успехом на родине, Распутина решила покорить западную публику и в 1993 году представила второй альбом «I Was Born in Siberia». Международного триумфа не случилось (вероятно, потому что, несмотря на англоязычное название, все композиции были записаны на русском языке), но вторая пластинка повторила успех первой, и артистка закрепила за собой позицию суперзвезды российской эстрады. Особенно популярны стали песни «Я родилась в Сибири» и «На белом «Мерседесе», в клипе на которую снялся начинающий на тот момент артист Филипп Киркоров.

close 100% Маша Распутина и Филипп Киркоров Александр Яковлев/ТАСС

В середине 90-х Распутина начала тесно сотрудничать с Вячеславом Добрыниным, Львом Лещенко и другими мэтрами отечественной эстрады. В 1994 году вышла третья пластинка артистки «Синий понедельничек», в которую вошли уже не только лирические, но и шуточные, и даже патриотические композиции, а в 1996-м Распутина представила танцевальный альбом «Я была на Венере», который запомнился такими хитами, как «Ах, Одесса» и «Хулиганчики». В 1998 году певица выпустила альбом «Ты меня не буди», заглавная композиция с которого стала еще одним хитом в коллекции звезды.

close 100% Кадр из клипа «Ты меня не буди» YouTube

Композиции о непростой судьбе русских женщин закрепили за Машей Распутиной звание самой «народной» певицы, а яркие сценические образы и провокационные наряды — еще и статус одной из самых желанных артисток отечественного шоу-бизнеса. Чтобы поддерживать этот имидж, исполнительница регулярно снималась для мужских журналов.

Ссора с Аллой Пугачевой

Из-за взрывного характера в светской тусовке за Машей Распутиной закрепился образ скандалистки. За годы творческой деятельности певица не раз ссорилась с коллегами по цеху (в том числе с Софией Ротару, Игорем Крутым и Андреем Малаховым), но, пожалуй, самым обсуждаемым стал конфликт Распутиной с Аллой Пугачевой.

close 100% Маша Распутина, Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Верка Сердючка на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон-2003» Василий Смирнов/ТАСС

По слухам, яблоком раздора стали «Рождественские встречи» — ежегодная концертная телепрограмма, которую с 1988 по 2012 год проводила Примадонна. В середине 90-х Распутина якобы заявила, что не будет участвовать в «этом балагане», так как не намерена «водить хороводы» вокруг Пугачевой. Аллу Борисовну слова коллеги задели, и в течение следующих десяти лет она отказывалась от участия в сборных концертах, если среди артистов была заявлена Маша Распутина. Звезды помирились лишь в середине нулевых: Распутина призналась, что выросла на песнях Пугачевой, а Алла Борисовна подарила ей композицию «Синяя птица».

Перерыв в карьере

После выхода альбома «Ты меня не буди» Маша Распутина, будучи на пике популярности, пропала с радаров шоу-бизнеса. Как оказалось, певица решила взять небольшой творческий перерыв и сосредоточиться на семье. В 1999 году звезда вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова, а в 2000-м родила младшую дочь Машу.

close 100% Маша Распутина с Виктором Захаровыи и дочерью Машей Ольга Лоскутова/Russian Look/Global Look Press

Вскоре после рождения дочери Распутина выпустила свой шестой альбом «Поцелуй меня при всех», песни для которого артистка записала во время беременности, а в 2001-м — представила седьмую пластинку «Живи, Страна», составленную в основном из лирических композиций, после чего снова ушла со сцены.

Возвращение на сцену

В 2003 году Маша Распутина громко вернулась с композицией «Роза чайная», которую певица исполнила дуэтом с Филиппом Киркоровым. Текст песни написал поэт Владимир Степанов, а музыку — давний друг второго мужа певицы Кай Метов.

«Когда я вышла из трехлетнего декретного отпуска, то вновь появляться на эстраде нужно было только с хитом. И Кай Метов написал для меня песню «Роза чайная». Я сразу поняла, что спеть ее могу дуэтом только со звездой моего уровня. С Филиппом Киркоровым», — говорила Распутина.

Звезда оказалась права: «Роза чайная» принесла Распутиной вторую волну популярности. Клип на композицию, в котором Киркоров предстал в образе французского короля Людовика XIV, а Распутина — его главной фаворитки Анжелики де Фонтанж, закрепил успех. Артисты решили не останавливаться на достигнутом и записали еще один дуэт на песню «Мечты», которая также стала хитом. Вишенкой на торте стал сюрприз от Аллы Пугачевой: Примадонна подарила певице свою песню «Синяя птица», которую Распутина исполнила на своем первом после трехлетнего перерыва сольном концерте.

close 100% Кадр из клипа «Роза чайная» YouTube

В 2007 году Маша Распутина и Филипп Киркоров записали еще один дуэт на шутливую композицию «Прощай», а спустя год певица выпустила свой первый сборник хитов «Маша Распутина. The Best».

Личная жизнь Маши Распутиной

Маша Распутина дважды была замужем. С первым мужем Владимиром Ермаковым певица познакомилась в 1981 году во время работы на трикотажной фабрике «Красная заря», где Ермаков вел кружок по художественной самодеятельности, а Распутина работала за ткацким станком. Как позже рассказывал Ермаков, последующие восемь лет у него ушли на то, чтобы «создать с нуля будущую звезду эстрады». С его подачи девушка сменила сначала имидж — перекрасилась из брюнетки в блондинку, а затем и имя — превратившись из Аллы Агеевой в Машу Распутину. По словам Ермакова, именно благодаря ему артистка запела своим фирменным хриплым голосом (для этого он якобы обучил ее петь в технике расщепления связок).

close 100% Маша Распутина (Алла Агеева), 1994 год Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В 1985 году у Распутиной и Ермакова родилась дочь Лидия, но официально они узаконили свои отношения лишь спустя несколько лет. Однако ни штамп в паспорте, ни общий ребенок не помогли паре сохранить семью — в начале 90-х супруги развелись из-за романа Ермакова с учительницей дочери. После развода Лидия осталась жить с отцом, который, как позже расскажет Распутина, настроил дочь против нее.

close 100% Маша Распутина, Владимир Ермаков и их дочь Лидия Wikimedia Commons

Со вторым мужем — бизнесменом Виктором Захаровым — Распутина познакомилась в 1995 году на Мадейре: певица принимала участие в эстрадном фестивале, а мужчина прилетел туда специально, чтобы познакомиться со звездой, в которую был давно влюблен. По слухам, Захаров так старался произвести впечатление на Распутину, что угощал ее вином за $25 тыс. Широкие жесты поклонника звезду не впечатлили, гораздо важнее дорогого вина для Распутиной был семейный статус кавалера — а он на момент их встречи был женат. Лишь спустя несколько лет Захарову удалось добиться расположения артистки: в 1999 году влюбленные обвенчались, а в 2000-м у них родилась дочь Маша.

close 100% Маша Распутина и Виктор Захаров YouTube

В 2021 году в эфире шоу «Секрет на миллион» Маша Распутина призналась Лере Кудрявцевой, что формально они с Захаровым не женаты, так как бизнесмен до сих пор не развелся со своей первой женой Еленой. По словам артистки, все эти годы она настаивала на разводе, но Захаров утверждал, что «пока для этого нет возможности».

close 100% Виктор Захаров с первой женой Еленой и сыном Романом Wikimedia Commons

Позже стало известно, что бизнесмен не подавал на развод, чтобы не делить с бывшей супругой нажитое в браке имущество, в частности, роскошный дом на Рублевке, в котором они с Распутиной жили все эти годы. В 2023 году бизнесмен все-таки официально развелся с первой женой, после чего в СМИ заговорили о скорой свадьбе Распутиной. Сама артистка от официальной регистрации брака и пышной свадьбы отказалась: «Почему всему верят? Какой-то дурачок написал и понеслось. Замуж я выходить не собираюсь».

Непростые отношения с бывшим мужем

Несмотря на мирное расставание, сохранить нормальные отношения Владимиру Ермакову и Маше Распутиной не удалось. После развода карьера экс-супруга звезды сошла на нет: на протяжении нескольких лет он пытался продюсировать начинающих певиц, но повторить успех бренда «Маша Распутина» ему так и не удалось. Владимир остался без средств к существованию и зарабатывал на том, что рассказывал пикантные подробности о своей бывшей жене в эфире телешоу.

В ноябре 2017 года Ермаков планировал в очередной раз «разоблачить» экс-супругу в эфире отечественного ТВ, но не успел. По одной из версий, мужчина умер прямо во время записи программы, по другой — до студии Ермаков не доехал, так как скончался от приступа эпилепсии в своей квартире, которую в последние годы делил с двумя соседями.

Спустя год в эфире шоу «Секрет на миллион» Маша Распутина заявила, что Ермаков «получил по заслугам».

«Мне всегда говорили: «Да брось ты этого козла!» Его все называли козлом. Как собака сдох. Ему там не доплатили какую-то сумму, около $100, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», — прокомментировала смерть бывшего мужа певица.

Болезнь старшей дочери

В 2016 году Маша Распутина впервые рассказала о судьбе своей старшей дочери Лидии. По словам певицы, после развода Владимир Ермаков постоянно настраивал дочь против нее, из-за чего они долгие годы не общались. В это же время у Лидии начались серьезные проблемы с психикой, из-за которых отец неоднократно сдавал ее в психоневрологический интернат, откуда лишь изредка забирал домой.

«Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе из клиники, где она находится по 10-15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать», — поделилась Распутина в эфире шоу «Секрет на миллион».

Сама Лидия, которой на момент примирения с матерью было уже 36 лет, подтвердила, что после развода родителей отец культивировал в ней ненависть к Распутиной.

«Конфликт произошел из-за отца. Я попала под его влияние, он давал плохие интервью про маму, а я с ним общалась и поддерживала его. На болезнь мою, конечно, все списывать нельзя. Перед мамой и ее семьей я очень виновата. После их развода у отца начались финансовые проблемы. Он стал проигрывать большие деньги в казино, наводил на меня журналистов, чтобы я про маму всякие гадости говорила», — рассказала Лидия в интервью НТВ.

close 100% Маша Распутина с дочерью Лидией НТВ

После примирения с матерью Лидия какое-то время жила в интернате под присмотром врачей, откуда Распутина забирала ее к себе в дом на выходные. А в 2021 году в интервью Super певица призналась, что купила дочери квартиру в Москве: «Лида со мной находится, иногда она подлечивается в клинике. Мы ей купили квартиру».

Общественная позиция

В 2011 году певица заявила, что покидает сцену и в будущем планирует выступать исключительно на высокооплачиваемых корпоративах. Пауза продлилась несколько лет: в 2015 году Распутина выступила на концерте поэта Ильи Резника с песней «Когда мы вместе», посвященной президенту России Владимиру Путину.

close 100% Маша Распутина, 2015 год Антон Новодережкин/ТАСС

В феврале 2023 года в эфире программы «Ты не поверишь», посвященной артистам, уехавшим из России после начала спецоперации, Распутина призвала «расстреливать и отправлять на виселицу всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну». Позднее звезда уточнила, что ее слова не относились к коллегам по цеху: «Я говорила про «пятую колонну» предателей, находящихся в России. Мои слова взяли из контекста видеоинтервью и присоединили к теме сбежавших артистов. Это же вообще маразм!»

Чем Маша Распутина занимается сейчас

В последнее время Маша Распутина не выпускает новых песен и практически не дает концертов. По словам звезды, она сократила количество выступлений, чтобы больше времени посвящать семье. При этом полностью из мира шоу-бизнеса Распутина не ушла: в 2021 году артистка была членом жюри в шоу «Суперстар!», а в 2022-м стала участницей музыкального шоу «Аватар». Звезда по-прежнему остра на язык и смело высказывается о коллегах по цеху. По слухам, из эфира «Суперстар!» Распутину убрали именно из-за ее вспыльчивого поведения.

close 100% Маша Распутина в программе «Суперстар!» НТВ

«В прошлом сезоне комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандалы. Например, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Asti «деградированной публикой», — писал Telegram-канал «Неопра, блин!».

В 2021 году вышел сборник лучших песен Маши Распутиной «Избранное», а в начале 2022-м исполнительница презентовала новый сингл «Короче, точка!». Периодически звезда выступает на ностальгических концертах в Москве. В конце 2023 года певица стала хедлайнером юбилейного концерта композитора Игоря Матеты, где исполнила патриотические композиции «Я вернусь» и «Живи, страна». После выступления Распутина заявила, что планирует «вернуться к истокам» и избавиться от сценического псевдонима, который в юности взяла «вынужденно».

«Сейчас я, по истечении большого количества времени, хочу вернуть свое доброе имя. В свое время мне пришлось его изменить, потому что Алла уже была на эстраде», – цитирует звезду сайт mk.ru.

Певица добавила, что для зрителей она по-прежнему останется Машей Распутиной: «Люди не поймут просто».