«Не будет руководить войсками». Почему экономист Белоусов возглавит Минобороны Полковник Ходаренок: Белоусов на посту главы МО не будет руководить войсками

12 мая Владимир Путин объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012 года, новым секретарем Совета безопасности. На его место президент выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова, не имеющего никаких связей с армией. С чем связаны кадровые перестановки, почему Путин предлагает на пост главы МО экономиста и какие задачи стоят перед Белоусовым — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации и описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения на должность. В частности, он обратил внимание на проблему избыточной бюрократии, связанной с подтверждением льгот для военных, и назвал «абсолютным непорядком» направление вернувшихся в отпуск участников военной операции на Украине в «госпитали, которые часто переполнены».

«Нам тут есть над чем работать. Это касается и обеспечения участников СВО жильем, это касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается, особенно, медицинского обслуживания», — сказал он.

Назначить Белоусова министром обороны президент России Владимир Путин предложил 12 мая. Сергея Шойгу, возглавлявшего военное ведомство с 2012 года, глава государства уже назначил секретарем Совета безопасности России вместо Николая Патрушева — его освободили от должности в связи с переходом на новую, пока не названную, работу.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто более открыт для инноваций. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент решил, что министерство обороны России должно возглавлять гражданское лицо», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение президента.

Кроме руководства Совбезом Шойгу также будет представлять Путина в Военно-промышленной комиссии РФ и будет курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

«Он глубоко погружен в эту работу, он очень хорошо знает темпы производства военно-промышленной продукции на конкретных предприятиях и часто посещает эти предприятия», — пояснил Песков.

Крупнейшая кадровая встряска с 2020 года

До своего выдвижения на пост главы Минобороны Белоусов занимал должность первого заместителя председателя правительства России в предыдущем кабинете министров, курируя экономическое развитие России.

Он никогда не служил в армии и не имеет никаких известных связей с военной сферой.

Песков объяснил назначение гражданского чиновника министром обороны «необходимостью внедрения инноваций» в работу ведомства. По его словам, Белоусов на посту будет заниматься интеграцией оборонной и гражданской составляющих российской экономики.

Агентство Bloomberg называет смену министра обороны «крупнейшей кадровой встряской» в России с 2020 года – тогда после отставки правительства возглавлявший его Дмитрий Медведев перешел на пост зампредседателя Совбеза, а премьером стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (он сохранил свой пост и в новом составе кабмина).

По мнению агентства, смена руководства Минобороны может свидетельствовать о намерении Путина « мобилизовать военную экономику России для длительного и усиливающегося конфликта» на Украине и о его недовольстве ходом боевых действий. Business Insider также обращает внимание на критику в адрес Шойгу из-за якобы «вялых действий» ВС РФ в ходе военной операции.

Кроме того, по мнению Bloomberg, необходимость в новом лице в военном ведомстве России также стала актуальной после коррупционного скандала с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, ключевого помощника Шойгу. Белоусову же, по оценке агентства, Путин «доверяет и считает его честным и некоррумпированным». При этом снятие Шойгу с поста в Минобороны и назначение в Совбез агентство называет «мягким понижением в должности».

«Укрепление роли ВПК»

Bloomberg также подчеркивает, что большинство предшественников Шойгу при Путине также не имели военного образования, но назначение Белоусова – это первый случай, когда президент России выбирает на пост министра обороны профессионального экономиста .

Такое решение может означать, что спустя более чем два года после начала СВО основной задачей РФ стал рост военной экономики. Так, опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что кадровые перестановки «направлены ​​на усиление роли военно-промышленного комплекса как главного локомотива экономики».

По словам Пескова, уход Шойгу «никоим образом не изменит нынешнюю систему координат» российской военной стратегии. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что назначение Белоусова на пост министра обороны связано с «превращением экономики силового блока в часть экономики страны».

«Мы постепенно приближаемся к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике составляла 7,4%. Это не критично, но чрезвычайно важно», — пояснил представитель Кремля в интервью CNN.

За что будет отвечать Белоусов?

Пресс-секретарь главы государства также заверил, что кадровые перестановки не повлияют на «военные аспекты», которые «всегда были прерогативой начальника Генерального штаба», и генерал армии Валерий Герасимов, который в настоящее возглавляет этот основной орган оперативного управления войсками, продолжит исполнять свои обязанности.

Учитывая отсутствие военного образования и опыта службы, вновь назначенный министр обороны не будет осуществлять оперативное руководство войсками, тем более в ходе боевых действий.

Есть основания полагать, что Белоусов в основном будет отвечать за материально-техническое и административно-хозяйственное обеспечение армии и флота, повышение боеготовности и боеспособности ВС, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Иными словами, он не будет вмешиваться, к примеру, в вопросы определения боевого и численного состава группировок войск на стратегических направлениях и единоличного руководства боевыми действиями. А это, надо думать, повлечет за собой существенные реформации в сфере оперативного и административного управления Вооруженными силами России.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).