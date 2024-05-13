«Сгорела дотла на задании»: в зоне СВО подорвали машину астраханского депутата

В зоне спецоперации подорвали машину депутата Астраханской облдумы Дениса Харитонова. Автомобиль выгорел полностью, сам депутат не пострадал. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что возвращался из зоны СВО, чтобы передать вещи раненого товарища его родным и поприсутствовать на заседании думы. На трассе Таганрог — Ростов под днищем машины произошел взрыв, после чего она загорелось. Харитонов успел выскочить из горящего автомобиля и спасти все ценные документы.

Машину депутата Астраханской областной думы Дениса Харитонова подорвали в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сам парламентарий рассказал вечером 11 мая в своем Telegram-канале, опубликовав видео с горящим автомобилем.

На кадрах видно, что машина выгорела польность. На видео Харитонов наложил музыку, так как, по его словам, в нем «было много ненормативной лексики».

«Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД (боевая машина депутата — так Харитонов называет свой автомобиль, который использует в зоне СВО) взорвалась... и сгорела дотла... <…> Давно меня не взрывали в моей машине», — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).

Харитонов сообщил, что после взрыва он успел выбраться, при подрыве и последующем пожаре он не пострадал. По словам депутата, ему также удалось спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища с позывным «Шмель», которые парламентарий вез его родным.

Депутат отметил, что особый отдел добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени святого Георгия, в которой он служит, взял случай с подрывом на особый контроль. Сейчас ведутся следственные действия.

«Эмоции были более чем»

В беседе с «Газетой.Ru» Денис Харитонов уточнил, что взрыв произошел после того, как он пересек границу:

«Следовал из зоны боевых действий в Астрахань, вез вещи раненого товарища, который находится сейчас в госпитале, ехал на заседание комитета и думы. На трассе Таганрог — Ростов после пересечения границы произошел хлопок под днищем автомобиля, он вспыхнул. После чего я покинул автомобиль, захлопнул дверь, чтобы не дать приток свежему воздуху и не разгорелось сильнее».

После этого, как отметил депутат, он, по очереди открывая каждую дверь, спас из загоревшегося автомобиля свои личные вещи и вещи товарища и оттащил их на безопасное расстояние, пока машина не вспыхнула.

«Повреждений нет, подпалил волосы. Судя по тому, как я на видео ругаюсь матом, эмоции были более чем. Насчет испугались — навряд ли. Основная задача была вытащить документы, вещи, которые у меня были с собой. Большая часть — документация, связанная с деятельностью подразделения, у меня были документы и личные данные бойцов. Это все нужно было вытащить, спасти», — отметил Харитонов.

Парламентарий также сообщил, что сгоревший автомобиль был специально куплен для работы в зоне спецоперации. Ранее Харитонов рассказывал про него в своем Telegram-канале. Теперь, по словам депутата, он планирует купить для этих целей новую машину.

Кто такой Денис Харитонов?

В 2014 году Харитонов вступил в ряды ополчения республик Донбасса, имеет боевой опыт. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За заслуги перед Республикой ДНР». Летом 2020 года имя Харитонова фигурировало в списках 33 бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Белоруссии. Как писал «Ъ», Харитонов также внесен в базу «Миротворца», где указано, что он служил наводчиком в роте БМП под позывным «Баян».

В 2021 году окончил Астраханский государственный технический университет, работал мастером котельной в местном колледже. Осенью того же года избрался в региональную думу от «Единой России».

С начала военной операции на Украине Харитонов неоднократно ездил в зону СВО с гуманитарными миссиями. В октябре 2023 года депутат сообщил, что на время своего отпуска выехал на Донбасс для участия в спецоперации в составе батальона «Бастион». Через два месяца парламентарий объявил, что уходит на СВО добровольцем:

«Мой долг и призвание вновь встать на защиту нашей страны и внести личный вклад в нашу общую Победу».