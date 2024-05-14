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Россияне назвали приемлемую разницу в зарплате с руководителем

Больше половины россиян хотят знать зарплату своих коллег

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Shutterstock

Более половины — 53% — опрошенных россиян хотели бы знать зарплату своих коллег и начальников. Среди них 54% женщин и 51% мужчин. Это показал опрос сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Предпочли бы обойтись без этой информации 47% респондентов (46% женщин и 49% мужчин). Причем 56% участников опроса обсуждают свой оклад с некоторыми коллегами. Так поступают 90% нижегородцев, 63% петербуржцев и 55% свердловчан.

Постоянно заняты дискуссиями о размере заработной платы 8% опрошенных. Так чаще всего отвечали 11% жителей Тюменской области, а также 9% свердловчан. 35% предпочитают избежать огласки своего заработка. Среди них большинство москвичей (41%). 32% опрошенных уверены, что их коллеги получают больше. Так говорят 60% жителей Екатеринбурга и Свердловской области, а также 50% граждан Петербурга.

У 30% респондентов заработная плата коллег на аналогичной должности не отличается от их собственной. В этом убеждены 50% жителей Тюменской области. 10% думают, что коллеги получают меньше. А 28% затруднились дать ответ на этот вопрос.

12% респондентов считают приемлемой разницу в зарплате с руководителем менее 10%. Такой точки зрения чаще всего придерживаются свердловчане (20%). На разницу от 11 до 25% рассчитывают 32% участников исследования. Так думают 35% петербуржцев и 33% жителей Тюмени и области.

По мнению 36% опрошенных, приемлемой можно считать разницу в размере от 26 до 50%. Среди них чаще всего встречаются нижегородцы (50%), москвичи (35%) и петербуржцы (35%).

14% назвали приемлемую разницу в размере от 51 до 75%, а 6% — более 75%.

Ранее россиянам рассказали, как изменится список актуальных профессий в 2024 году.

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