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Центробанк установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

Банк России выявил случаи конфликта интересов на IPO

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

ЦБ РФ, благодаря надзорным мероприятиям, установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на письмо регулятора, которое опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов», — уточнили в документе.

Как выяснилось, они не учитывают данные о конфликтах интересов при участии в IPO. Кроме того, договор с эмитентом по привлечению инвесторов для участия в IPO, квалифицируют не верно. Например, речь идет о случае, когда брокер не дал клиентам возможность в мобильном приложении самим установить цену участия в IPO, а выставил ее максимальной.

Накануне в Центробанке назвали уровень годовой инфляции по итогам второго квартала 2024 года.

Ранее в Центробанке РФ рассказали о дефиците кадров на российских предприятиях.

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