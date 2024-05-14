В Вашингтоне заявили о существенно ухудшившейся для Киева ситуации на фронте

Ситуация в конфликте на Украине на фоне успешного продвижения российских войск становится все хуже для официального Киева. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В публикации отмечается, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Харьковском направлении. По мнению телеканала, российские войска занимают населенные пункты наиболее быстрыми темпами с первых дней специальной военной операции. Дальнейшее отступление украинских сил приведет к потере всех еще подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики.

CNN подчеркнул, что новости с линии фронта для украинских властей становятся все хуже и хуже буквально с каждым днем. Телеканал назвал сложившуюся ситуацию «ночным кошмаром для Киева», тем более что большая часть мира уже устала от конфликта на Украине.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты ожидают возможных действий России по продвижению на Харьков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине.