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В Вашингтоне заявили о существенно ухудшившейся для Киева ситуации на фронте

CNN: ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днем

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Evgeniy Maloletka/AP

Ситуация в конфликте на Украине на фоне успешного продвижения российских войск становится все хуже для официального Киева. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В публикации отмечается, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Харьковском направлении. По мнению телеканала, российские войска занимают населенные пункты наиболее быстрыми темпами с первых дней специальной военной операции. Дальнейшее отступление украинских сил приведет к потере всех еще подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики.

CNN подчеркнул, что новости с линии фронта для украинских властей становятся все хуже и хуже буквально с каждым днем. Телеканал назвал сложившуюся ситуацию «ночным кошмаром для Киева», тем более что большая часть мира уже устала от конфликта на Украине.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты ожидают возможных действий России по продвижению на Харьков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине.

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Операция на Украине
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