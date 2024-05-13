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Угроза соседним судам при пожаре теплохода в Архангельске снята

В Архангельске снята угроза соседним судам при пожаре теплохода

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Устранена угроза распространения огня на соседние суда в результате пожара на теплоходе «М. В. Ломоносов» в Архангельске. Площадь возгорания на судне составила 936 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Архангельской области.

«Угроза для соседних судов была снята», — сообщили в пресс-службе.

До сих пор остается риск распространения огня на другую палубу теплохода, который в настоящее время находится на ремонте в сухом доке.

Пожару присвоен второй ранг сложности, но пострадавших нет. На месте происшествия находится Александр Бахтин, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области.

До этого сообщалось, что в центре Красноярска лодка столкнулась с баржей. Краевой транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Также пассажирский теплоход «Москва-52» столкнулся с лодкой «Казанка» под Костромой. Как сообщили в транспортной прокуратуре, на место для координации работы правоохранительных органов и выяснения обстоятельств происшествия выезжали костромской транспортный прокурор Александр Климов и его помощник Александр Тухов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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