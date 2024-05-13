Трудоголик с доверием Путина. Кто такой Андрей Белоусов, претендующий на место Шойгу Белоусов отметил проблемы с зарплатой, лечением и соцобеспечением участников СВО

Президент России впервые за 12 лет решил сменить министра обороны. Им станет экономист, ни дня не служивший в армии. Это Андрей Белоусов — жесткий государственник, которого считают абсолютно не испорченным коррупцией. Претендент на пост главы оборонного ведомства запомнился попытками отобрать «сверхдоходы» российских компаний, выступал за защиту традиционных ценностей и сохранение особого «культурного кода» России.

Назначение Белоусова вместо Шойгу

О замене министра обороны Сергея Шойгу стало известно вечером 12 мая. Об этом сообщил Совет Федерации, рассказывая, кого российский лидер Владимир Путин предложил взять в новое правительство. Поскольку прошли выборы президента, предыдущий кабинет министров автоматически ушел в отставку.

Кремль объяснил, что Путин решил поставить во главе Минобороны «гражданского человека»: кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов не служил в армии.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества... Минобороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей, создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — пояснил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что Белоусов — «не просто гражданский человек», а «весьма успешно» возглавлял Министерство экономического развития. В то же время его приход в Минобороны не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку за военную составляющую по-прежнему будет отвечать Генштаб во главе с генералом армии Валерием Герасимовым.

Сам Белоусов впервые прокомментировал свою новую должность 13 мая. В СМИ появились кадры его приезда в Совфед, где должно пройти обсуждение кандидатуры министра обороны. В коридорах журналисты засняли короткий разговор Белоусова с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Жизнь пошла другим путем», — сказал претендент на пост главы оборонного ведомства в беседе.

Выступая в Совфеде, он оценил предстоящее поле работы на новом посту. В частности заявил о проблемах с зарплатами в воинских частях, жильем и госпитализацией военных, раскритиковал избыточную бюрократию при выдаче льгот:

«Денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать».

Биография Андрея Белоусова

Белоусову 65 лет. Он родился в 1959 году в московской семье выдающегося экономиста, который помогал готовить масштабную советскую «реформу Косыгина». Мать была радиохимиком. Белоусов пошел по стопам отца, закончил с отличием экономический факультет МГУ. Учеба позволила ему избежать армии.

После выпуска из университета занимался научной деятельностью, получил степень доктора экономических наук. В 90-х вошел в состав коллегии Минэкономики и начал консультировать членов правительства. Собственную госдолжность получил только в 2006-м, начав с поста замминистра экономического развития. На это место его пригласил глава Сбера Герман Греф. Их обоих называют «системными либералами». В то же время претендент на пост министра обороны известен как «жесткий государственник».

«Белоусов — технократ, пользуется доверием президента, хорошо разбирается в экономике и управлении: именно такой человек и нужен стране в условиях, так сказать, затягивания проведения специальной военной операции»,— считает директор Центра анализа стратегий и технологий, член Российского совета по международным делам Руслан Пухов.

В правительстве Белоусов поочередно был главой департамента экономики и финансов, министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам. До Минобороны самой высокой должностью в его карьере стало кресло первого вице-премьера, которое чиновник занял в 2020 году. Он выступает за сильную роль государства в экономике.

«Он абсолютно не коррумпирован. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все, кто его окружал, были по-настоящему «коммерческими» ребятами. Белоусов... трудоголик. Он очень честный, и Путин очень хорошо его знает», — рассказал источник The Financial Times.

Именно с коррупцией в российском Минобороны и предстоит бороться Белоусову, отмечают российские и западные СМИ. Песков, комментируя его назначение, сообщил о рекордном росте бюджета Минобороны и всего силового блока. Еще совсем недавно он был в районе 3%, но уже в последнее время вырос до 6,7%.

Чем известен Белоусов

За свою карьеру Белоусов неоднократно пытался взыскать в бюджет часть сверхдоходов с предприятий. Так, в 2021 году он заявил, что металлурги «нахлобучили» государство — на фоне пандемии резко подняли доходы, но не доплатили в бюджет 100 млрд руб.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — пригрозил чиновник.

В 2018 году Белоусов предложил президенту изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. «сверхдоходов», что они получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В прессу тогда утекло соответствующее письмо чиновника и наделало много шума Сам он сравнил эффект с «гранатой, брошенной в курятник». Белоусов посетовал, что бизнесмены зря слили все журналистам, не посоветовавшись с ним, и просто неправильно поняли его идею.

«Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — высказался он.

Источник The Financial Times из числа бывших советских чиновников назвал менталитет Белоусова «довольно советским»:

«У него эта глупая идея справедливости. Если кто-то зарабатывает много денег, то надо их отобрать. На мой вкус, это немного похоже на Китай».

Белоусов также известен описанием разных типов бизнеса словами «крысить, хрючить и копытить». Он объяснял, что типологию придумал его знакомый в 90-х и бизнес в России до сих пор вполне можно разделять на эти три вида.

Публично Белоусов рассуждает не только на экономические темы. Он выступал за консервативные ценности и при этом уточнял, что Запад неправильно называть «врагом» России.

«Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. В то время как Запад распрощался с этими традиционными своими ценностями и перешел к чему-то другому... Такая несколько парадоксальная история, но тем не менее», — описывал свое видение мира Белоусов.

По его мнению, у России есть особенный культурный код и россиянам надо дать почувствовать, что они носители этого кода.

«Через механизмы, через патриотизм, через воспитание людей, через опыт отцов и дедов. <…> Если мы эту задачу решим, то задачи экономики вторичны. Они очень сложные, но я уверен, что мы их сможем решить, потому что в принципе у нас для этого все есть», — отмечал Белоусов.