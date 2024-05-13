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Пассажир сломал ребро, облокотившись на подлокотник во время взлета

Business Insider: в США пассажир самолета сломал ребро из-за неисправного кресла

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Depositphotos

Путешественник из США требует от авиакомпании Delta AirLines миллион рублей за перелом ребра. Об этом сообщает портал Business Insider.

Инцидент произошел на рейсе из Сан-Диего в Сиэтл, Джозеф Хиппенстил сидел у прохода и пристегивал ремень безопасности. Мужчина облокотился на подлокотник, но конструкция внезапно обломилась, осколок подлокотника ударил американца в область грудной клетки.

Первую помощь ему оказали бортпроводники и врач, оказавшийся на борту. Взлет пришлось прервать, пострадавшего госпитализировали. Мужчина обратился с иском в суд, он требует от Delta AirLines миллион долларов за травму и испорченный полет.

До этого сообщалось, что пассажир застрял в кресле самолета и провел там несколько часов. Мужчина летел из Нигерии в Великобританию, после посадки он обнаружил, что не может встать с сиденья, на помощь ему пришли бортпроводники, но помочь выбраться тучному пассажиру из ловушки они не смогли. Члены экипажа вызвали специалистов наземной службы, которые сняли дверь в салон первого класса, зацепили мужчину за подъемник, вытащили из кресла и опустили на землю. Операция по спасению длилась три часа.

Ранее пассажир надел 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы не платить за багаж.

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