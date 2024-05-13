Пассажир сломал ребро, облокотившись на подлокотник во время взлета

Путешественник из США требует от авиакомпании Delta AirLines миллион рублей за перелом ребра. Об этом сообщает портал Business Insider.

Инцидент произошел на рейсе из Сан-Диего в Сиэтл, Джозеф Хиппенстил сидел у прохода и пристегивал ремень безопасности. Мужчина облокотился на подлокотник, но конструкция внезапно обломилась, осколок подлокотника ударил американца в область грудной клетки.

Первую помощь ему оказали бортпроводники и врач, оказавшийся на борту. Взлет пришлось прервать, пострадавшего госпитализировали. Мужчина обратился с иском в суд, он требует от Delta AirLines миллион долларов за травму и испорченный полет.

До этого сообщалось, что пассажир застрял в кресле самолета и провел там несколько часов. Мужчина летел из Нигерии в Великобританию, после посадки он обнаружил, что не может встать с сиденья, на помощь ему пришли бортпроводники, но помочь выбраться тучному пассажиру из ловушки они не смогли. Члены экипажа вызвали специалистов наземной службы, которые сняли дверь в салон первого класса, зацепили мужчину за подъемник, вытащили из кресла и опустили на землю. Операция по спасению длилась три часа.

Ранее пассажир надел 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы не платить за багаж.