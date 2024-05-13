В Архангельске загорелся теплоход «М. В. Ломоносов»

На теплоходе «М.В. Ломоносов» начался пожар во время ремонта в сухом доке в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС по Архангельской области.

«Поступило сообщение о пожаре на теплоходе «М. В. Ломоносов». Судно в сухом доке. Объявлен ранг № 2. Площадь пожара уточняется», — следует из сообщения пресс-службы МЧС.

До этого сообщалось, что в центре Красноярска лодка столкнулась с баржей. Краевой транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Также пассажирский теплоход «Москва-52» столкнулся с лодкой «Казанка» под Костромой. Как сообщили в транспортной прокуратуре, на место для координации работы правоохранительных органов и выяснения обстоятельств происшествия выезжали костромской транспортный прокурор Александр Климов и его помощник Александр Тухов.

Ранее в Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед.