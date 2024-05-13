В украинском Днепре произошел взрыв

В украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск) прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По имеющейся информации, российские беспилотные летательные аппараты с территории Запорожской области взяли курс на Днепр и Кропивницкий (ранее — Кировоград). В связи с этим в Днепре была объявлена воздушная тревога. Население призвали укрыться в убежищах. Спустя некоторое время в городе прогремел взрыв. По имеющимся сведениям, взрыв произошел в предместье Днепра.

В настоящее время в городе слышна работа украинских средств противовоздушной обороны. Сообщается о подлете к Днепру еще одного ударного дрона-камикадзе.

До этого сообщалось, что сигнал воздушной тревоги, который включился в ряде областей Украины, распространился еще на три региона.

Днем 13 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили украинский самолет Су-27.