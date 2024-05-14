В Госдуме подготовлен законопроект, усиливающий контроль за выездом из страны

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, в соответствии с которым работодатели получат право проверять заграничные паспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект депутатов фракции «Единая Россия» предоставит руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений проверять отметки в заграничных паспортах тех работников, которые обладают секретной информацией. Эту инициативу уже одобрил экспертный совет по законотворческой деятельности «Единой России».

По мнению автора законодательной инициативы, заместителя председателя комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолия Выборного, предоставление работодателям загранпаспортов на проверку поможет решить проблему несанкционированных выездов заграницу тех граждан РФ, которые владеют государственной тайной. Если работник не получил разрешение на выезд, но покинул пределы страны, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в загранпаспорте.

Депутат особо отметил, что речь идет не об ужесточении законодательства, а его совершенствовании с учетом возникших вызовов и угроз.

В свою очередь, заместитель Генерального прокурора РФ Николай Винниченко заявил, что надзорное ведомство полностью поддерживает концепцию законопроекта.

До этого агентство Reuters сообщило, что российским госслужащим ужесточают правила выезда из страны за рубеж.

Ранее в Кузбассе экс-полицейскому, разгласившему гостайну, вынесли приговор.