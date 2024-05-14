Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гибралтаре косатки потопили судно, протаранив его

Pais: в Гибралтарском проливе косатки протаранили судно и затопили его

close
100%
Kenneth Balcomb/Center for Whale Research

Неизвестное количество косаток потопило судно, столкнувшись с ним в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом сообщила газета Pais.

Судно Alboran Cognac длиной 15 метров с двумя членами экипажа на борту столкнулось с косатками в воскресенье утром. После вызова спасательных служб ближайший нефтяной танкер спас моряков и доставил судно в Гибралтар, но оно в итоге затонуло.

Как пояснили ситуацию эксперты, косатки, известные как «Глэдис», представляют собой субпопуляцию из примерно 15 особей, обитающих между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Первый документированный случай подобного инцидента произошел в мае 2020 года.

После недавнего происшествия уже зафиксировано семь подобных кораблекрушений. Косатки потопили пять парусных судов и два марокканских рыболовецких судна. Исследователи не уверены в причинах такого поведения животных, но предполагают, что это может быть результатом игривости, социальных причуд или даже намеренного нападения на конкурентов за добычу.

Министерство экологических преобразований и демографических проблем Испании заявило о планах развития спутникового отслеживания шести косаток для уменьшения их взаимодействия с судами.

С 2020 года в Гибралтарском проливе и у побережья Галисии наблюдались случаи столкновений косаток с судами, особенно с парусниками. Проект «Экологический переход» уже провел спутниковое отслеживание китообразных.

Ранее в Марокко нашли окаменелости хищного морского ящера размером с косатку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами