В Гибралтаре косатки потопили судно, протаранив его

Неизвестное количество косаток потопило судно, столкнувшись с ним в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом сообщила газета Pais.

Судно Alboran Cognac длиной 15 метров с двумя членами экипажа на борту столкнулось с косатками в воскресенье утром. После вызова спасательных служб ближайший нефтяной танкер спас моряков и доставил судно в Гибралтар, но оно в итоге затонуло.

Как пояснили ситуацию эксперты, косатки, известные как «Глэдис», представляют собой субпопуляцию из примерно 15 особей, обитающих между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Первый документированный случай подобного инцидента произошел в мае 2020 года.

После недавнего происшествия уже зафиксировано семь подобных кораблекрушений. Косатки потопили пять парусных судов и два марокканских рыболовецких судна. Исследователи не уверены в причинах такого поведения животных, но предполагают, что это может быть результатом игривости, социальных причуд или даже намеренного нападения на конкурентов за добычу.

Министерство экологических преобразований и демографических проблем Испании заявило о планах развития спутникового отслеживания шести косаток для уменьшения их взаимодействия с судами.

С 2020 года в Гибралтарском проливе и у побережья Галисии наблюдались случаи столкновений косаток с судами, особенно с парусниками. Проект «Экологический переход» уже провел спутниковое отслеживание китообразных.

Ранее в Марокко нашли окаменелости хищного морского ящера размером с косатку.