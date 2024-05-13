Стало известно о возможных следственных действиях в Минобороны РФ

В Минобороны России ведутся следственные действия в том числе в отношении людей, которые так или иначе связаны с «неприятными эпизодами», утверждает Telegram-канал «Рыбарь».

«Следственные мероприятия в отношении Юрия Кузнецова, экс-главы восьмой службы, <…> ныне возглавляющего главное управление кадров МО РФ, подтверждаем», — уточнили в сообщении.

Telegram-канал отметил, что на рабочем месте 13 мая Кузнецова уже не было. По его данным, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова на посту главы Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. Это орган, возглавляющий Службу защиты государственной тайны.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — пишет «Рыбарь».

В чем могут подозревать Кузнецова, пока неизвестно.

12 мая Владимир Путин объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012 года, новым секретарем Совета безопасности. На его место президент выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова, не имеющего никаких связей с армией. С чем связаны кадровые перестановки, почему Путин предлагает на пост главы МО экономиста и какие задачи стоят перед Белоусовым — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Николай Патрушев попрощался с сотрудниками аппарата Совбеза РФ.