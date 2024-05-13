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Экс-губернатор Челябинской области подал иск к «России 1» из-за ток-шоу Малахова

Экс-губернатор Челябинской области Юревич подал иск на 100 млн руб. к «России 1»

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич принял решение подать иск на 100 млн рублей к телеканалу «Россия 1» и авторам шоу «Малахов». Об этом сообщил адвокат чиновника Игорь Трунов, передает Ura.ru.

«Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу. Да, ведется расследование последние восемь лет. Но, судя по тому, что происходит, доказательств нет», — сообщил адвокат Юревича.

До этого Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении активов АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства. Судебное заседание состоялось 8 мая в закрытом режиме. По его итогам инстанция приняла решение полностью удовлетворить требования Генеральной прокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура считает, что АО «Макфа» и аффилированные с ним предприятия могут иметь коррупционное происхождение. Причина тому — бенефициары компании, которые занимали государственные должности и не имели права осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате надзорный орган добился ареста имущества бизнеса и банковских счетов ответчиков, о чем подробно писала «Газета.Ru».

Ранее владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании.

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