Гангстер, плохой полицейский, Иуда: самые незабываемые роли Харви Кейтеля

13 мая исполняется 85 лет Харви Кейтелю — любимому актеру Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино (а также их поклонников), умеющему с огромным обаянием исполнять роли самых отрицательных персонажей. Он родился в нью-йоркском Бруклине в семье еврейских эмигрантов: мама была родом из Румынии, а отец – из Польши.

В возрасте 17 лет он вступил в ВМФ США, после увольнения в запас много лет проработал стенографистом в суде, учился в актерских школах Стеллы Адлер и Ли Страсберга, играл в маленьких театрах. А потом познакомился со Скорсезе и снялся в его дебютной картине «Кто стучится в мою дверь?» 1967 года. От этой встречи можно отсчитывать большую актерскую карьеру Харви Кейтеля и его лучшие роли. Пусть и часто второстепенные.