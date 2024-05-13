Гангстер, плохой полицейский, Иуда: самые незабываемые роли Харви Кейтеля
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Харви Кейтель, 1981 год
«Злые улицы» (1973)
В этой картине Мартина Скорсезе о жизни района Маленькая Италия в Нью-Йорке Харви Кейтель сыграл одного из пытающихся прижиться в США итальянцев, которые родились в семьях криминальных авторитетов. Персонаж Кейтеля — племянник одного из боссов мафии Чарли Каппа. Вместе с Кейтелем главную роль в ленте исполнил Роберт Де Ниро.
«Таксист» (1976)
Великая драма Скорсезе стала суперзвездной для Роберта Де Ниро, однако одну из важных ролей в ней исполнил и Харви Кейтель. Он сыграл сутенера Мэттью, от которого пытался спасти 12-летнюю девочку главный герой фильма.
«Последнее искушение Христа» (1988)
Еще один сыгранный Кейтелем герой, которого можно назвать отрицательным, — в этой картине Скорсезе актер перевоплотился в Иуду Искариота, друга Иисуса, предавшего его. Кстати, за два года до того Кейтель сыграл другого героя «Нового завета» — в итальянской картине «Дело Назаретянина» ему досталась роль Понтия Пилата.
«Багси» (1991)
В биографическом фильме о гангстере Бенджамине «Багси» Сигеле Кейтель тоже сыграл бандита — подельника Багси по имени Микки Коэн. За эту роль актер был номинирован на «Оскар» – до сих пор в единственный раз за всю его почтенную карьеру.
«Тельма и Луиза» (1991)
В комедийной драме Ридли Скотта Харви Кейтель сыграл следователя Хэла Слокама, который искренне пытается помочь запутавшимся Тельме и Луизе, двум подругам в исполнении Джины Дэвис и Сьюзан Сарандон. Лента стала обладателем «Оскара» в номинации «Лучший сценарий».
«Плохой полицейский» (1992)
В картине Абеля Феррары Кейтелю досталась заглавная роль полицейского — коррумпированного, порочного, страдающего всеми зависимостями на свете. Игра актера произвела глубокое впечатление на критиков, а Скорсезе позже включил ленту в пятерку лучших фильмов 90-х.
«Бешеные псы» (1992)
Дебютная полнометражка Квентина Тарантино, где Кейтель сыграл Мистера Белого, одного из преступников, которые собрались на складе на окраине города после ограбления и теперь пытаются понять, кто их подставил. К слову, Кейтелю предлагалось самому выбрать, кого он хочет играть, — Мистера Белого или Мистера Розового (роль в итоге досталась Стиву Бушеми).
«Пианино» (1993)
Харви Кейтель постоянно старался отойти от преследовавших его ролей гангстеров и плохих полицейских. Например, в этой исторической драме он сыграл Джорджа Байнса, возлюбленного главной героини по имени Ада, которая общается с людьми при помощи игры на фортепиано. Картина была признана одной из лучших за тот год.
«Криминальное чтиво» (1994)
И вновь Кейтель снимается у Тарантино — на этот раз в незабываемой роли Уинстона Вулфа, «чистильщика», который убирает так называемый «беспорядок» за бандитами Винсентом и Джулсом. А беспорядок они устраивают приличный!
«От заката до рассвета» (1996)
Еще один случай сотрудничества Кейтеля и Квентина Тарантино. Правда, последний лишь написал для картины сценарий, а снял ее Роберт Родригес. Персонаж Кейтеля здесь — отец семьи Фуллер, бывший пастор. Правда, укушенный вампиром.
«Мнения сторон» (2001)
В этой исторической драме венгерского режиссера Иштвана Сабо о событиях 1946 года Кейтель сыграл американского следователя майора Арнольда, занимающегося денацификацией германского дирижера Вильгельма Фуртвенглера. Задача майора — доказать связи подследственного с нацистской партией. К слову, в картине сыграл наш Олег Табаков — советского полковника Дымшица.
«Молодость» (2015)
В знаменитой картине Паоло Соррентино о двух состарившихся друзьях, дирижере и режиссере, Кейтель сыграл кинематографиста Мика Бойла. Его партнером по съемочной площадке в роли Фреда Белинджера стал британский актер Майкл Кейн.
«Ирландец» (2019)
У Скорсезе Кейтель снимался в течение всей карьеры – уже будучи в почтенных возрасте и голливудском статусе, актер появился в нашумевшем «Ирландце» в роли гангстера и члена сицилийской мафии Анджело Бруно.
Харви Кейтель, 2024 год
13 мая исполняется 85 лет Харви Кейтелю — любимому актеру Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино (а также их поклонников), умеющему с огромным обаянием исполнять роли самых отрицательных персонажей. Он родился в нью-йоркском Бруклине в семье еврейских эмигрантов: мама была родом из Румынии, а отец – из Польши.
В возрасте 17 лет он вступил в ВМФ США, после увольнения в запас много лет проработал стенографистом в суде, учился в актерских школах Стеллы Адлер и Ли Страсберга, играл в маленьких театрах. А потом познакомился со Скорсезе и снялся в его дебютной картине «Кто стучится в мою дверь?» 1967 года. От этой встречи можно отсчитывать большую актерскую карьеру Харви Кейтеля и его лучшие роли. Пусть и часто второстепенные.