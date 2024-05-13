Рухнувшая 10-этажка и горящая промзона: ВСУ продолжают массированно атаковать регионы России При обстреле Краснодона в ЛНР погибли трое, четверо пострадали

ВСУ продолжают массированные атаки на российские регионы. В Белгороде после обстрела частично рухнула десятиэтажка. Кроме того, в поселке Разумное-54 упала бомба ФАБ-500, после чего власти попросили местных жителей эвакуироваться. В Курской области дроны сбросили взрывные устройства на гражданские автомобили. В Краснодоне в ЛНР под обстрел попала промзона, из-за чего там возник пожар. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Белгородская область

Весь день 12 мая в Белгороде и Белгородской области не стихали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Утром ВСУ атаковали город Шебекино с помощью БПЛА. В самом Белгороде после удара украинской армии частично рухнула 10-этажка на улице Щорса.

По последним данным, в результате обрушения погибли 15 человек . Двоих пострадавших из-под завалов удалось достать живыми. Всего ранеными в результате атаки ВСУ 12 мая оказались 27 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Шестерых из них, в том числе 1,5-месячного ребенка, по поручению исполняющего обязанности главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направили на лечение в Москву.

Вечером 12 мая Белгород вновь подвергся массированному обстрелу, написал глава региона. В результате атаки погибли трое человек. 19-летняя девушка, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм. Еще пятеро человек пострадали.

Кроме этого, в поселке Разумное-54 Белгородского района упала бомба ФАБ-500, сообщила Baza. Боеприпас «зарылся в землю» и не сдетонировал, о его падении местные жители уведомили властей. По данным Telegram-канала, никто не пострадал.

Позже информацию о бомбе подтвердил Гладков. Он заявил, что место падения боеприпаса оцепили. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место, самостоятельно поселок уже покинули 250 человек. В пунктах временного размещения находятся 37 жителей. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставили автобусы. На месте продолжают работать оперативные службы. Baza рассказала, что уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.

Курская область

На выходных ВСУ также несколько раз атаковали Курскую область. По обстрел попали поселок Теткино и село Коровяковка, села Гуево и Николаево-Дарьино, пункт пропуска «Суджа», хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и село Гордеевка, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. Украинские дроны уничтожили вблизи пункта пропуска «Суджа», села Гуево, хутора Олешня, села Троицкое и деревни Елизаветовки. В регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Обошлось без пострадавших.

13 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали автомобили жителей села Попово-Лежачи, сообщили в администрации Курской области. На машины сбросили взрывные устройства, в результате чего одна женщина погибла на месте. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали.

ЛНР

13 мая украинская армия также обстреляла промышленную зону в городе Краснодон, после чего там возник пожар, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Трое человек погибли, еще четверо пострадали.

Дорогу в город перекрыли. МЧС ликвидирует огонь в промзоне и эвакуирует сотрудников предприятий. На месте также работают сотрудники регионального Следственного комитета.

Как рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ, предположительно, ударили по промзоне Краснодона тремя ракетами ATACMS.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Одна из составных частей боеприпаса, по словам Пасечника, упала на детской площадке. О пострадавших там не сообщалось.

Детские сады и образовательные учреждения в Краснодоне с 14 мая и до особого распоряжения переведены на дистанционную работу.