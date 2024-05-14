В Словакии отказались возвращать украинских уклонистов на родину

Глава комитета по международным делам парламента Словакии Мариан Кэри заявил, что его страна не будет возвращать украинских уклонистов Киеву. Об этом сообщает газета «Известия».

В интервью изданию Кэри отметил, что насильственная высылка уклонистов на родину противоречит нормам гуманности, и их депортация стала бы неправильным шагом.

«Я против того, чтобы Словакия выдавала мужчин призывного возраста, приехавших с Украины. Эти люди не хотят воевать против русских <...>», — сказал парламентарий.

До этого украинские чиновники заявляли, что Евросоюз и Киев договорились о «плавном» процессе высылки. Как заявляли «Известиям» в пресс-службе МИД Финляндии, Хельсинки выступают за общеевропейское решение вопроса возвращения украинских беженцев призывного возраста. При этом в экспертном сообществе считают, что странам ЕС не удастся найти его, однако не исключено, что ряд государств все-таки решит принудить украинских граждан вернуться домой, введя ограничения на выдачу социальных выплат и разрешений на пребывание в Евросоюзе.

12 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что трудоустроенным в ФРГ украинцам призывного возраста не грозит высылка на Украину. Он призвал находящихся в Германии украинцев искать работу. Политик выразил надежду, что международная конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, станет важным шагом вперед на пути к урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.