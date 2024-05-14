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В Словакии отказались возвращать украинских уклонистов на родину

«Известия»: Словакия не будет возвращать украинских уклонистов Киеву

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Depositphotos

Глава комитета по международным делам парламента Словакии Мариан Кэри заявил, что его страна не будет возвращать украинских уклонистов Киеву. Об этом сообщает газета «Известия».

В интервью изданию Кэри отметил, что насильственная высылка уклонистов на родину противоречит нормам гуманности, и их депортация стала бы неправильным шагом.

«Я против того, чтобы Словакия выдавала мужчин призывного возраста, приехавших с Украины. Эти люди не хотят воевать против русских <...>», — сказал парламентарий.

До этого украинские чиновники заявляли, что Евросоюз и Киев договорились о «плавном» процессе высылки. Как заявляли «Известиям» в пресс-службе МИД Финляндии, Хельсинки выступают за общеевропейское решение вопроса возвращения украинских беженцев призывного возраста. При этом в экспертном сообществе считают, что странам ЕС не удастся найти его, однако не исключено, что ряд государств все-таки решит принудить украинских граждан вернуться домой, введя ограничения на выдачу социальных выплат и разрешений на пребывание в Евросоюзе.

12 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что трудоустроенным в ФРГ украинцам призывного возраста не грозит высылка на Украину. Он призвал находящихся в Германии украинцев искать работу. Политик выразил надежду, что международная конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, станет важным шагом вперед на пути к урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.

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