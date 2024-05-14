Украинская армия обстреляла белгородское село Новая Таволжанка

Село Новая Таволжанка попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — отметил глава региона.

Он уточнил, что, по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

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Повреждения зафиксировали в шести частных жилых домах. В строениях взрывной волной выбило окна, осколки снарядов повредили кровли, заборы и один автомобиль. Из-за обстрела нарушена работа линии электропередачи, без света остались жители одной из улиц.

По словам Гладкова, все оперативные и аварийные службы работают на месте.

Накануне в Минобороны рассказали о работе сил ПВО над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке (ВСУ) с применением дронов.

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