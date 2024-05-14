Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская армия обстреляла белгородское село Новая Таволжанка

Гладков: в Белгородской области после обстрела ВСУ 6 домов получили повреждения

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Село Новая Таволжанка попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — отметил глава региона.

Он уточнил, что, по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Повреждения зафиксировали в шести частных жилых домах. В строениях взрывной волной выбило окна, осколки снарядов повредили кровли, заборы и один автомобиль. Из-за обстрела нарушена работа линии электропередачи, без света остались жители одной из улиц.

По словам Гладкова, все оперативные и аварийные службы работают на месте.

Накануне в Минобороны рассказали о работе сил ПВО над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке (ВСУ) с применением дронов.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами