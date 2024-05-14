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Польские военные потеряли снайперскую винтовку

Солдаты войск теробороны Польши потеряли снайперскую винтовку после учений

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Czarek Sokolowski/AP

Польские военные потеряли снайперскую винтовку во время учений. Об этом сообщили в войсках территориальной обороны, передает РИА Новости.

Согласно заявлению теробороны, в Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря винтовки BOR. С того момента бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках оружия.

Отмечается, что военная полиция и Служба военной контрразведки ведет разъяснительную работу среди местного населения.

Военные также допускают криминальный след в истории с пропажей винтовки, включая ее умышленное хищение.

BOR — снайперская винтовка польского производства калибра 7,62 миллиметра.

В конце марта газета The Telegraph писала, что с 2018 года британская армия потеряла не менее 30 единиц оружия и техники. Отмечалось, что они были украдены с британских военных баз или утеряны. Сообщалось о пропаже нескольких пулеметов, в том числе двух — общего назначения (GPMG). Британская армия также потеряла штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и тысячи патронов.

Ранее британские морпехи в ходе учений в нацпарке потеряли винтовку.

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