Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом пишет РБК.

Представитель Росфинмониторинга сообщил журналистам, что в настоящее время финансовая разведка запрашивает эти данные у банков, поскольку НСПК не взаимодействует напрямую с Росфинмониторингом как субъект национальной антиотмывочной системы.

Предложение заключается во включении НСПК в сферу антиотмывочного законодательства для упрощения получения необходимой информации и оптимизации процессов финансовой разведки.

Представитель ведомства отметил, что это позволит направлять запросы напрямую НСПК и получать данные быстрее. Для внедрения этой идеи потребуются изменения в соответствии с законодательством и согласование с Банком России.

До этого были названы ключевые причины блокировки банками переводов населения. Российские банки будут обязаны замораживать любые сомнительные переводы физических лиц и уточнять у клиентов — совершали ли они такие операции добровольно, указали в «Роскачестве».

Ранее супруга блогера Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу.