Крестивший Белоусова священник оценил его моральные качества

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково (Новая Москва) протоиерей Леонид Царевский назвал Андрея Белоусова, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны страны, настоящим патриотом и честным человеком. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновник крестился в возрасте 47 лет в упомянутом храме. В номере приходской газеты за апрель-май 2007 года отмечается, что таинство состоялось 3 марта того года.

«Когда он (Белоусов. — «Газета.Ru») покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника», — рассказал протоиерей Царевский.

Он добавил, что кандидат в министры обороны РФ уже несколько лет не посещал храм. Тем не менее священнослужитель продолжает поддерживать связь с Белоусовым, в том числе они по СМС поздравляют друг друга с различными праздниками.

При этом настоятель храма Казанской иконы Божией Матери подчеркнул, что чиновник — очень хороший и честный человек. Как сказал протоиерей Царевский, он является истинным патриотом своей страны и глубоко разбирается в экономике.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова, который до этого занимал пост вице-премьера страны, главой министерства обороны. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал естественным решение главы государства.

Позже в сети появилась фотография чиновника в церковном одеянии. Оказалось, что в разное время Белоусов помогал священникам в храме в деревне Пучково.

Ранее в Германии посчитали «тревожным событием» кадровые перестановки в министерстве обороны РФ.