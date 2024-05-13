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В Калининградской области экс-начальницу почтового отделения обвинили в крупной растрате

Экс-начальница почтового отделения из Калининградской области присваивала пенсии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бывшая начальница почтового отделения в Калининградской области присвоила пенсию местной жительницы и стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Правоохранители заподозрили 35-летнюю жительницу Пионерского, которая являлась начальником отделения почтовой связи, в присвоении пенсионных выплат после обращения в полицию жительницы Светлогорска. Она сообщила сотрудникам МВД, что неизвестное лицо завладело пенсией ее бабушки.

Оказалось, что в декабре 81-летняя женщина попала в больницу, где ее впоследствии не стало. Получить пенсию за декабрь она не успела, однако в документах стояла отметка о том, что положенная выплата, 32 тыс. рублей, вручена адресату. Эту сумму экс-начальница почтового отделения потратила на личные нужды.

«Также полицейские установили, что злоумышленница причастна к еще одному эпизоду преступной деятельности. В январе текущего года, на протяжении почти двух недель, имея свободный доступ к кассе почтового отделения, она присвоила 321500 рублей, взятые в разное время различными суммами. Факт недостачи был выявлен сотрудниками почты во время ревизии», — рассказали в УМВД по Калининградской области.

На женщину завели уголовное дело, ее подозревают в крупной растрате с использованием своего служебного положения. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее за взятки и растрату задержали главу антимонопольной службы по Вологодской области.

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