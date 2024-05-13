Немецкий концерн будет делать для ВСУ оружие под советский калибр

Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) собирается произвести и поставить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) автоматы и пулеметы, которые можно использовать с патронами советского калибра. Об этом пишет Die Welt.

«Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры бывшего Варшавского договора», — говорится в сообщении.

Также немецкий концерн Heckler & Koch намерен наладить дополнительные поставки на Украину автоматов HK132E с калибром 7.62х39 мм. До этого он поставлял для нужд Украины пистолеты SFP9 и пулеметы MG5.

До этого стало известно, что Дания намерена в течение месяца передать Украине истребители четвертого поколения F-16. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

Ранее Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16.