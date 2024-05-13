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Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине

Салливан: США намерены ускорить темпы передачи оружия Киеву

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пытается ускорить темпы поставок вооружений Киеву, но еженедельной передачи военной помощи не будет. Об этом со ссылкой на выступление чиновника на брифинге перед американскими журналистами сообщает ТАСС.

По словам Салливана, в ближайшие дни США намерены передать Украине очередную партию военной помощи со складов Пентагона. Советник по нацбезопасности подчеркнул, что администрация США пытается повысить темпы поставок. Однако это не значит, отметил Салливан, что передача оружия будет осуществляться каждую неделю.

Советник президента заявил, что из-за многомесячной задержки с выделением американским конгрессом дополнительного финансирования Украина «оказалась в яме», и поэтому Вашингтон должен помочь Киеву как можно быстрей выбраться из этого тяжелого положения.

До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину.

Ранее в НАТО усомнились в необходимости восстановления Украины в случае ее поражения.

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