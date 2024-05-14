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Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц

Премьер-министр Дании Фредериксен: F-16 появятся на Украине в течение месяца

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Vadim Ghirda/AP

Истребители F-16 из Дании взлетят над Украиной через месяц. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен на пресс-конференции, передает ТАСС.

«В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайший месяц», — сказала Фредериксен.

По ее словам, очень важно для украинцев «увидеть самолеты в воздухе». Фредериксен призвала совершать военные транши на Украину быстрее и в большем объеме. Премьер-министр обратила внимание, что ВСУ требуется поддержка боеприпасами и дронами. Она также упомянула о создании военного производства на Украине.

При этом Фредериксен отметила, что развитие ситуации на Украине «идет в неправильном направлении». Она сделала вывод, что главная причина больших потерь Киева — нехватка систем ПВО.

До этого Нидерланды сообщили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 самолетов.

12 мая британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые истребители F-16 появятся на Украине уже через несколько недель. По данным издания, это должно произойти к июню-июлю.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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Операция на Украине
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