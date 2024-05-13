Ни одного уцелевшего здания: российские войска зашли в Волчанск Депутат Харьковского облсовета Скорик: войска РФ начали окружать Волчанск

Генштаб ВСУ признал, что российская армия вошла на северную окраину Волчанска в Харьковской области. Ранее о том, что город пытаются окружить, сообщали командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский и депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. Как пишет «Страна.ua», взятие города вряд ли является конечной целью ВС РФ. Российские военкоры в свою очередь призывают не ждать быстрых побед на этом направлении.

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю взяли под контроль 11 населенных пунктов в Харьковской области. Три из них — поселок Плетеневка, а также села Огурцово и Гатище — находятся в близи Волчанска. Как пишет «Страна.ua», в «серой зоне» также оказались деревни Старица и Бугроватка, которые расположены к западу от города.

12 мая командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что российская армия начала окружать Волчанск и в городе уже начались бои. При этом глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили, комментируя ситуацию изданию «Общественное», заявил, что город находится под контролем ВСУ.

«На северном рубеже города слышны выстрелы автоматов и взрывы, но вы же понимаете, что Волчанск расположен в четырех километрах от границы, поэтому эта зона постоянно обстреливается, постоянно идут бои. Поэтому складывается такая картинка. Пока Волчанск есть и будет Украиной», — отметил Гамбарашвили.

Однако глава администрации признал, что ВС РФ пытались зайти в город небольшими группами, но все атаки были остановлены.

13 мая украинские власти снова заговорили об окружении Волчанска. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил о позиционных боях.

«Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону», — сообщил депутат.

Воюющий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) также сообщил, что ВС РФ уже зашли на территорию мясокомбината и окраину Волчанска. Несмотря на это, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и командующий Силами обороны Харькова бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, которые посетили город 13 мая, уверяют, что ситуация в городе «стабильная, контролируемая».

Вечером 13 мая Генштаб Украины признал, что ВС РФ вошли на северную окраину Волчанска. В публикации отмечается, что ВСУ пытаются выбить российских военнослужащих с занятых ими позиций. Бои, по данным Генштаба, также идут западнее Волчанска — в районе населенного пункта Старица.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ также доложило о переброске на Харьковское направление резервов, заявив, что «в зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться».

«Превращается в Бахмут или Марьинку»

На фоне наступления украинские власти начали эвакуировать из Волчанска мирное население, сообщило 10 мая агентство «РБК Украина» со ссылкой на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили. За три дня из города выехали 1,7 тыс. человек, заявил глава харьковской полиции Владимир Тимошко.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Синегубов, в Волчанске сейчас остается 200-300 человек. До начала СВО там проживали около 20 тыс. человек.

Гамбарашвили сообщил, что в последние дни город массово обстреливают, в результате ударов есть погибшие и пострадавшие. 12 мая, по данным Синегубова, были ранены семь человек.

Тимошко отметил, что Волчанск находится под постоянными авиаударами и пострадал так, как не страдал с 2022 года. По словам главы полиции, город уже «превращается в Бахмут или Марьинку». Как заявил Александр Скорик, в Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания.

Оценка наступления

Украинский военный аналитик Константин Машовица называет Волчанск основной целью наступления российской армии на Харьковском направлении. По его словам, в пользу этого говорят сразу несколько факторов.

Во-первых, город расположен практически вплотную к границе. Во-вторых, действия на этом направлении можно провести «ограниченным комплектом сил и средств» и при этом добиться вполне конкретного результата. В-третьих, доставка ресурсов для ведения боя и огневой поддержи может осуществляться в короткие сроки. В-четвертых, действия в сторону Волчанска заставят командование ВСУ привлечь в этот район дополнительные резервы и средства.

При этом, как пишет «Страна.ua», взятие Волчанска вряд ли является конечной целью ВС РФ. Даже несмотря на то, что город имеет стратегическое значение как опорный пункт ВСУ на границе с Белгородской областью. Издание отмечает, что, взяв Волчанск под контроль, российская армия может создать угрозу Харькову с востока. Кроме этого, ВС РФ могут попытаться «вбить клин» восточнее Харькова, чтобы нарушить снабжение Купянска. Также из Волчанска есть дорога на Харьков, которая в будущем может стать одним из важнейших элементов наступления на центр региона.

Российские военкоры к наступлению на Харьковском направлении относятся осторожно и призывают не ждать быстрых побед. Корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале пишет, что «работа предстоит большая и тяжелая».

«Россия приступила к созданию буферной зоны. <…> Но пока все это — локальная история, предтеча событий, которые ждут нас на Харьковском направлении, когда Русская Армия начнет отсекать целые участки», — отмечает журналист.

Евгений Поддубный также говорит о том, что ВС РФ отодвигают украинскую армию от границы, чтобы «киевский режим лишился возможности использовать сравнительно дешевые реактивные снаряды для атак на Белгород».

«Суть того, что сейчас происходит в Харьковской области очень простая — Армия России делает все возможное, чтобы спасти жизни жителей Белгородской области», — подчеркивает военкор.

Корреспондент Алекнсандр Коц также отмечает, что на новом направлении вряд ли стоит ждать быстрых прорывов с охватами городов.

«Идет тяжелая планомерная боевая работа с опорой на авиацию и артиллерию и сохранение личного состава. И это создает дополнительные проблемы противнику, которому придется перекидывать резервы с других фронтов. А значит, возможны сюрпризы и на других участках линии соприкосновения, которая в эти выходные серьезно увеличилась», — пишет журналист.