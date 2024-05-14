Начальник Главного управления кадров Минобороны задержан

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», — рассказал собеседник агентству. По его словам, расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ.

Известно, что в суд уже направлено обращение с просьбой заключить под стражу Кузнецова. Другие подробности дела на текущий момент не сообщаются.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» написал, что в Минобороны России ведутся следственные действия, в том числе в отношении людей, которые так или иначе связаны с «неприятными эпизодами».

«Следственные мероприятия в отношении Юрия Кузнецова, экс-главы восьмой службы, <…> ныне возглавляющего главное управление кадров МО РФ, подтверждаем», — уточнили в сообщении.

Telegram-канал отметил, что на рабочем месте 13 мая Кузнецова уже не было. По его данным, внимание следствия вызвала деятельность Кузнецова на посту главы Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. Это орган, возглавляющий Службу защиты государственной тайны.

Ранее Песков заявил, что Шойгу займется курированием комиссии по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) вместе со своими коллегами по прошлому месту работы.