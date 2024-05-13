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Президент Сербии объяснил причину приема жены Зеленского в стране

Вучич: Сербия должна сотрудничать с Украиной, которая не признала Косово

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стране необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово. Так он объяснил прием супруги его украинского коллеги Владимира Зеленского Елены в Белграде, передает РИА Новости.

«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — задался вопросом политик.

По словам Вучича, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Украины, чтобы она выступила против приема Косово в Совет Европы, и чтобы в Генеральной Ассамблее ООН не были против Сербии.

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