Президент Сербии объяснил причину приема жены Зеленского в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стране необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово. Так он объяснил прием супруги его украинского коллеги Владимира Зеленского Елены в Белграде, передает РИА Новости.

«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — задался вопросом политик.

По словам Вучича, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Украины, чтобы она выступила против приема Косово в Совет Европы, и чтобы в Генеральной Ассамблее ООН не были против Сербии.