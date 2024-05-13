Воздушную тревогу объявили еще в трех регионах Украины

Сигнал тревоги, который включился до этого в ряде областей Украины, распространился еще на три региона. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Вой сирен слышен в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Днем 13 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua». Журналисты уточнили, что особый режим был введен из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Однако другая информация пока не поступала.

До этого в восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу. В красную зону на карте тревог попали Кировоградская, Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская и Черниговская области. Также сирены зазвучали в Киевской области. Также стало известно о поврежденном в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области объекте критической инфраструктуры.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.